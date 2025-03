Nacho Vigalondo, Diego San José o Sonsoles Ónega estarán en el Crossover

Arturo Valls, Ana Wagener, Carles Porta, Omar Ayuso, Sonsoles Ónega, Nacho Vigalondo, Ane Rot, Martin Urrutia, Ane Gabarain, Carlos Scholz y Diego San José participarán ... en la octava edición del festival Crossover. Cultura de Series, que se celebrará en Donostia entre los próximos días 24 y 29. El Departamento Foral de Cultura ha presentado este miércoles, junto a la agencia cultural Kultur Factory, en un encuentro en el que han participado la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez; el director de Juventud y Promoción cultural Isaac Palencia, y el jefe de Servicio de Promoción cultural Patxi Presa. Crossover acogerá este año los estrenos exclusivos de los primeros episodios de las series 'La caza del solitario', un true crime de Movistar Plus, y 'Mariliendre', producida por 'Los Javis' para Atresplayer.

Crossover, que un año más se celebrará en el Convento de Santa Teresa de la Parte Vieja donostiarra y Tabakalera, contará con el estreno de 'La caza del solitario', una serie de no ficción en torno a las andanzas y la captura del atracador Jaime Giménez Arbe, que durante años trajo en jaque a las Fuerzas de Seguridad. Tras asesinar en 2004 a dos guardias civiles en Navarra, su detención se convirtió en una prioridad. La proyección contará con la presencia de su creador, el especialista en 'true crime' Carles Porta, que realiza otra incursión en la no ficción y que estará acompañado de Jorge Ortiz, gerente de Originales de No Ficción en Movistar Plus+.

Reina de la noche gay

'Mariliendre' aborda la vida de una antigua reina de la noche gay de Madrid que, a sus 35 años, vive destronada y aburrida en su mediocre presente. Tras reconectar con su séquito de amigos, rememora su pasado con los grandes temas musicales que marcaron su época, a la vez que intenta definir su caótica vida y su identidad. La presentarán su creador Javier Ferreiro y dos de sus protagonistas, el músico y actor Martín Urrutia, y el actor Omar Ayuso.

El festival propiciará además un homenaje póstumo al recientemente fallecido David Lynch con un pase especial del episodio piloto de 'Twin Peaks' que contará con una conversación entre el director Nacho Vigalondo y el colaborador de DV Borja Crespo. También se proyectará el primer episodio de 'La vida breve', una comedia original ya disponible en Movistar Plus+, y sobre la que charlarán Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, y su protagonista, Carlos Scholz.

Ampliar

En la sección Diálogos, uno de ellos girará en torno a 'Desagertuta', la serie que se estrenará próximamente en Primeran y que cuenta con la peculiaridad de haber sido rodada simultáneamente en euskera y castellano. En este apartado habrá también lugar para abordar temas como 'La pareja en las series de ficción', el papel de los productos de ficción en la construcción ideal del amor; y el edadismo. En el diálogo 'Las hijas de la criada', se analizará el viaje a la pantalla de la novela de Sonsoles Ónega galardonada con el Premio Planeta en 2023 y que Atresmedia está adaptando a formato serie.

Por último, Josep Cister, ganador del premio Emmy internacional a mejor telenovela, estará acompañado por Xavi Lock, uno de sus protagonistas. Juntos analizarán, dentro del encuentro propiciado por el Laboratorio de Cine y Audiovisual de Tabakalera, el auge de las series diarias descubriendo los entresijos de 'La promesa', una de las propuestas más exitosas en la actualidad.

Ya en la sección Series Gourmet, que se celebra en el restaurante LABe de Tabakalera con un menú inspirado en algunas series, esta vez será el turno del actor y presentador Arturo Valls, y del guionista y realizador irundarra Diego San José. Finalmente, el colectivo de dibujantes responsable de Caricature Resolution, el periodista y músico Mikel Yarza, el presentador Joseina Etxeberria, la cantante Elena Caballero 'La Basu' y la guionista Yurre Ugarte tomarán parte en la sección en euskera Ikusle Gonbidatua. En cuanto a la popular Batalla de Series, este año enfrentará a dos clásicos de animación: 'Los Simpson' y 'Padre de Familia'.

Exposición

El Convento de Santa Teresa acogerá desde el próximo lunes 24 de marzo al 1 de mayo la exposición 'Caricature Resolution 25: The series', en la que un colectivo de ilustradores e ilustradoras compuesto por Mikel Antero, Dei Gaztelumendi, Unai Gaztelumendi, Josu Maroto y Lindsey Olivaresse se han acercado al universo de las series, a través de ilustraciones vinculadas a 'Stranger Things', 'The Boys', 'The Walking Dead' y 'Fallout'.

La diputada Álvarez ha destacado que «a lo largo de las siete ediciones, Crossover ha proyectado más de 20 estrenos. Es un festival en constante crecimiento y es un claro ejemplo de nuestro compromiso con la promoción y el desarrollo de la cultura audiovisual en Gipuzkoa. Sumando Elías Querejeta Zine Eskola, y el ciclo Diálogos de cineastas, con Crossover queremos fortalecer nuestra oferta cultural del territorio». Y ha añadido que «esta colaboración y sinergia entre equipamientos, festivales y eventos culturales contribuye a crear un ambiente idóneo para el intercambio creativo y el enriquecimiento cultural».