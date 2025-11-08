'La Casa Guiness', problemas sucesorios en el mundo cervecero

Los dramas sucesorios familiares han sido siempre un género muy utilizado por los creadores de series para desarrollar conflictos como hizo la magistral 'Succession', que ... ha generado toda un ola de series que intentan replicar ese gran éxito, utilizando la formula magistral de la codicia entre los herederos para hacerse con el poder de los imperios familiares.

La Casa Guiness Plataforma Netflix (E)

Temporada Septiembre 2025

Nacionalidad Reino Unido

Episodios 8 de 60 minutos

Creador Steven Knight

Protagonistas Anthony Boyle, James Norton, Louis Partridge

La última propuesta ha sido 'La Casa Guinness', que desarrolla una gran lucha fraternal entre cuatro hermanos para controlar la poderosa cervecera irlandesa tras la muerte de su padre en 1866.

Esa lucha se enmarca en el complicado marco político de la época con un efervescente movimiento independentista para separar la católica Irlanda del protestante Reino Unido, en una interesante, pero no excelente, creación de Steven Knight ( Peaky Blinders).

La trama: Inicialmente conocemos la muerte del patriarca del imperio cervecero sin que tengamos ninguna información previa sobre su personaje, por lo que nuestro primer contacto con la dinastía es a través de la presentación de sus cuatro hijos.

El primogénito es Arthur, despreocupado y amante de la buena vida londinense y sin mostrar interés alguno por los negocios familiares, algo que compensa con creces su hermano menor, Edward, que es el hijo que ha estado trabajando codo con codo con su padre para aprender todo el negocio de la cervecera familiar.

La única hija es Anne, una mujer muy inteligente pero que tras su matrimonio con un reverendo protestante ha quedado en una vía muerta familiar al dejar que su marido se ocupe de ella. Por último tenemos al hijo pequeño, Benjamin, adicto a todo tipo de sustancias y una auténtica piltrafa humana.

La lectura del testamento abre numerosas brechas entre los cuatro hermanos con la desheredación de alguno y la obligación de compartir poder entre dos de ellos, lo que provoca una situación de lo más tensa.

En un segundo nivel tenemos a las personas de confianza del circulo familiar con personajes muy interesantes como el capataz Sean Rafferty, el personaje que conoce todos los resortes de la fábrica y el gran poder fáctico en la sombra.

A ese mismo nivel, se encuentra un primo lejano, Byron Hedges que va a ser el encargado de gestionar la expansión de la cerveza Guinness en Estados Unidos empezando por la gran colonia irlandesa de Nueva York.

La gestión del imperio cervecero se debe enfrentar a la creciente polarización de la sociedad irlandesa entre los católicos independentistas que son conocidos como Fenian y los protestantes que controlan todos los resortes políticos y económicos de Dublín con la familia Guinness como uno de sus principales estandartes.

Esa lucha religiosa va a afectar profundamente al problema sucesorio con graves enfrentamientos entre ambas facciones que en ocasiones suceden en los terrenos de la fábrica con el propio capataz Rafferty dirigiendo las operaciones contra los rebeldes irlandeses.

'La Casa Guinness' es una serie muy correcta y entretenida, algo que para muchos de ustedes puede ser una razón más que suficiente para darle una oportunidad.

Creador: Steven Knight es uno de los creadores más prolíficos del panorama británico desde su consagración con 'Peaky Blinders'.

En su incesante búsqueda de historias para nuevas series, Steven Knight descubrió en 2022 la crisis sucesoria histórica de la familia Guinness y empezó a investigar con una gran meticulosidad los hechos sucedidos escudriñando numerosos documentos de la época e incluso los archivos de la propia familia Guinness, hasta conseguir la luz verde de Netflix para desarrollar ese concepto.

Protagonistas: El irlandés Anthony Boyle sigue con su reciente racha excelente de personajes que empezó con 'Maestros del aire' y ha seguido con la fabulosa 'No Digas nada'. Aquí está excelente como el primogénito que se ve obligado muy a pesar a codirigir la empresa familiar y a presentarse a cargos políticos contra su voluntad.

El mejor del reparto es James Norton (Happy Valley, Grantchester) como el capataz Rafferty, el esbirro en la sombra que lleva la gestión de toda la fábrica cervecera controlando con mano de hierro a los obreros.