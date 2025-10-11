'Alien, Planeta Tierra', el debú televisivo de un bicho legendario

En el mundo cinematográfico existen tres grandes franquicias del género fantástico, conocidas por todo el mundo: 'Star Wars', 'Star Trek' y 'Alien', pero mientras que ... las dos primeras han entrado de cabeza en el terreno televisivo con numerosas series, 'Alien' siempre se había mantenido al margen, hasta que finalmente ha decidido apostar por ampliar la franquicia con el estreno de su primera serie televisiva 'Alien. Planeta Tierra'.

'Alien, Planetra Tierra' Plataforma Dinney+

Temporada Agosto 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 8 de 55 minutos

Creador Noah Hawley

Protagonistas Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant.

La serie se ubica temporalmente como una precuela que sucede dos años antes de la mítica película original de Ridley Scott y en lugar de suceder en una nave espacial tiene lugar en la Tierra,

'Alien. Planeta Tierra' me ha permitido reencontrarme con un viejo bicho amigo que me ha proporcionado grandes momentos. En esta ocasión en un escenario diferente con un resultado final algo irregular, pero compensado por la presencia de momentos absolutamente brillantes al nivel de lo mejor de la franquicia cinematográfica.

La trama: La primera escena de 'Alien, Planeta Tierra' nos lleva a bordo de la nave espacial 'Maginot' en pleno regreso a nuestro planeta tras 53 años en el espacio. Tras despertar la tripulación de una criohibernación para evitar el envejecimiento durante el largo viaje, se produce un grave accidente que hace que la nave se dirija sin control hacia la Tierra.

La Tierra de 2120 está dominada por cinco megacorporaciones que se reparten todo el pastel terrícola y del espacio exterior y que se rigen por criterios exclusivamente económicos. Las cinco no han dudado en desarrollar y apoyarse en tres grupos artificiales, Cyborgs ( humanos cibernéticamente mejorados), Sintéticos (seres creados con inteligencia artificial) e híbridos ( seres sintéticos con conciencia humana).

La pugna entre las cinco empresas es feroz y salvaje, por ello Boy Kavalier, el CEO de Prodigy y el trillonario más joven del mundo, no duda en enviar a un grupo de sus mejores híbridos encabezados por su mejor creación, Wendy, para investigar los restos de la nave estrellada en sus terrenos de Bangkok.

En paralelo conocemos a Joe, el hermano real de Wendy que siempre ha intentado reconectar con su hermana a la que perdió de vista de pequeña y que trabaja de paramédico para la corporación Prodigy. Joe va a acabar coincidiendo con su hermana en la exploración del fuselaje caído, para poder capturar a las criaturas alienígenas que se han escapado de sus confinamientos tras el impacto.

A diferencia de la película original, en esta ocasión no tenemos solo un Alien, sino que tenemos otros especímenes diferentes pero que se caracterizan por atacar y parasitar a los humanos a la más mínima oportunidad, excepto en el caso de los híbridos, sintéticos y cyborgs.

En ese sentido destaca el fabuloso quinto episodio, que se desarrolla íntegramente en la nave espacial Maginot mostrando los acontecimientos previos que provocaron su caída sin control sobre la tierra. Ese episodio es uno de los mejores del año y es un gran homenaje al terror psicológico de la película original de la franquicia, con momentos que le van a hacer saltar del sofá.

Creador: Hace ocho años Noah Hawley (Fargo, Legión) empezó a plantear una posible adaptación televisiva de 'Alien', recibiendo una rotunda negativa de 20th Century Fox, propietaria de la saga y que consideraba que el terreno televisivo era rebajar su franquicia.

Todo cambió cuando el conglomerado FOX fue adquirido por Disney abriendo la puerta a nuevas sinergias corporativas recuperando esa idea de Noah Hawley para su cadena televisiva FX y poder hacer una serie precuela sin conexión alguna con los acontecimientos de las tres últimas películas precuelas de la saga.

Protagonistas: El reparto no tiene nombres muy conocidos y en especial en la parte juvenil me ha parecido muy endeble y mediocre con la única excepción de los dos protagonistas, Sydney Chandler y Alex Lawther, que interpretan a los dos hermanos, la híbrida Wendy y el paramédico Joe.

El mejor es Timothy Olyphant (Deadwood, Justified), que interpreta con su cinismo habitual al sintético Kirsh, el jefe científico de Prodigy y mentor de Wendy.