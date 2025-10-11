Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de la entretenida serie 'Alien, Planeta Tierra'.
Series

'Alien, Planeta Tierra', el debú televisivo de un bicho legendario

En el año 2120 la nave espacial Maginot se estrella en la tierra tras estar varias décadas en el espacio con una misión ultrasecreta recogiendo especímenes alienígenas de todo tipo que son liberados tras el impacto

Lorenzo Mejino

Lorenzo Mejino

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:26

Comenta

En el mundo cinematográfico existen tres grandes franquicias del género fantástico, conocidas por todo el mundo: 'Star Wars', 'Star Trek' y 'Alien', pero mientras que ... las dos primeras han entrado de cabeza en el terreno televisivo con numerosas series, 'Alien' siempre se había mantenido al margen, hasta que finalmente ha decidido apostar por ampliar la franquicia con el estreno de su primera serie televisiva 'Alien. Planeta Tierra'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  4. 4 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  8. 8

    Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos
  9. 9 Fallece a los 97 años el escritor y periodista Santiago Aizarna
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Alien, Planeta Tierra', el debú televisivo de un bicho legendario

&#039;Alien, Planeta Tierra&#039;, el debú televisivo de un bicho legendario