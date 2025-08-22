Alberto Gastesi termina el rodaje de 'Argi gorriak', su nueva serie en euskera
La ficción protagonizada por Itziar Ituño cuestiona los vínculos familiares a través del humor, el misterio y una amenaza absurda
San Sebastián
Viernes, 22 de agosto 2025, 15:53
El rodaje de 'Argi gorriak', la nueva serie creada y dirigida por el realizador donostiarra Alberto Gastesi, ha concluido tras ocho semanas de grabación en ... localizaciones de Gipuzkoa y Bizkaia. Producida por Vidania Films con la participación de EITB, la ficción está protagonizada por la actriz Itziar Ituño, conocida por sus papeles en 'La casa de papel', 'Loreak' e 'Intimidad'.
Concebida como una comedia familiar con tintes de thriller, la serie gira en torno a Elena Múgica (Ituño), una actriz de doblaje atrapada en la rutina cuya vida da un giro cuando su exmarido reaparece tras sufrir un ictus… acompañado de una amenaza de muerte tan absurda como inquietante: un plato de cerdo agridulce con un mensaje oculto de lo más misterioso.
«El rodaje ha sido un sueño. Ha habido momentos en los que la risa casi arruina el sonido», ha contado Gastesi, que afronta ahora la fase de postproducción de la ficción, «deseando compartir este puzle con el público».
Propuesta singular
Compuesta por ocho episodios de 30 minutos cada uno y rodada íntegramente en euskera, 'Argi gorriak' combina humor, drama y misterio desde una perspectiva contemporánea. El guion, firmado por Álex Merino junto con Gemma Urraka, Kepa Errasti y Alejandra Arróspide (también productora ejecutiva), aborda temas como la familia elegida, el choque cultural, la precariedad laboral y la diversidad LGTBIQ+, con un tono irreverente y emocional que se nutre de referentes creativos populares, entre los que figuran títulos como 'Paquita Salas' o 'Arrested Development'.
Donostiarra con una sólida trayectoria en cortometrajes y publicidad, Alberto Gastesi se dio a conocer en el Festival de San Sebastián con 'La quietud en la tormenta' (2022), y este año ha estrenado 'Singular', junto a la actriz Patricia López Arnáiz. Su estilo destaca por una mirada íntima y cuidada, centrada en los vínculos humanos.
A la espera de su estreno, la serie se posiciona como una propuesta singular dentro del panorama audiovisual vasco, con un retrato familiar cargado de ironía, tensión y ternura.
