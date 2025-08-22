Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La actriz Itziar Ituño en una de las secuencias de 'Argi gorriak' de Alberto Gastesi. Alejandra Donat

Alberto Gastesi termina el rodaje de 'Argi gorriak', su nueva serie en euskera

La ficción protagonizada por Itziar Ituño cuestiona los vínculos familiares a través del humor, el misterio y una amenaza absurda

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:53

El rodaje de 'Argi gorriak', la nueva serie creada y dirigida por el realizador donostiarra Alberto Gastesi, ha concluido tras ocho semanas de grabación en ... localizaciones de Gipuzkoa y Bizkaia. Producida por Vidania Films con la participación de EITB, la ficción está protagonizada por la actriz Itziar Ituño, conocida por sus papeles en 'La casa de papel', 'Loreak' e 'Intimidad'.

