En la segunda jornada, la afluencia sigue siendo masiva. Salvador Salas

Segundo día de Comic-Con Málaga: el espectáculo continúa

Masiva afluencia en esta jornada de viernes en la que se espera a Jared Leto, Peach Momoko y Brian Austin Green

Regina Sotorrío

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:01

El ritmo no para en San Diego Comic-Con Málaga. Miles de personas vuelven a tomar el Palacio de Ferias y Congresos en la segunda jornada de la convención. Las colas se repiten esta mañana en todas las propuestas del mayor evento de la cultura pop y el universo friki que, por primera vez, sale de EE UU y se instala en el sur de España. Pero quien viene, por lo general, lo sabe y lo asume con ánimo y buen rollo.

Porque en la Comic-Con todo es posible. Como ese crossover definitivo que se vivió en el hall del Palacio de Ferias y que causó sensación: el Capitán América, la Bruja Escarlata, Iron Man y Thor, entre otros personajes del universo Marvel, junto a Chewbacca y un soldado imperial. No se conocían, habían coincidido de forma espontánea varios grupos de amigos de Almería, Murcia, Valencia y Murcia. Pero al verlos juntos y tan preparados, con disfraces absolutamente profesionales, muchos los confundieron con personal de la Comic-Con que les recibía en la puerta y se formó, cómo no, una cola frente a ellos para sacarse una foto. «¡Que nosotros somos como vosotros! Venimos también a disfrutar», decían.

Y ese es el objetivo. Pasarlo bien, con videojuegos, actividades, photocalls, talleres y charlas como las que hoy protagonizarán el actor Brian Austin Green (con su nuevo proyecto 'Abominable), la estrella Jared Leto (y la nueva entrega de 'Tron') y la ilustradora japonesa de Marvel Peach

Miles de personas disfrutan de los diferentes puestos de la Comic-Con Málaga 2025. Salvador Salas
Hombre disgrazado del Joker. Salvador Salas
Taz Skylar y Dafne Keen comparecen en la Cómic-Con de Málaga. Marilú Báez
Colas para autógrafos y fotos Salvador Salas
Hombre pase en frente del photocall de la Comic-Con Málaga. Salvador Salas

Momoko.

Una hora y media de cola al sol

Durante la primera jornada ya se vio el interés despertado por el evento con gran afluencia de público, colas y gente llegada de todas partes de España y del resto del mundo. Lo peor para ellos no ha sido rascarse el bolsillo (y mucho) sino tener que aguantar una larga cola para poder hacerse una foto o llevarse un autógrafo de sus ídolos. Las primeras firmas de las estrellas de esta San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) arrancaban a las 14 horas en los exteriores del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el espacio 'Meet the Artist'. Desde hora y media antes, centenares de personas que ya habían reservado online, esperaban pacientemente (aunque con cierto enfado) a Dafne Keen, Taz Skylar y Natalie Dyers.

«Yo he pagado por la firma de los tres y, además una foto», explicaba cariacontecida Paula en la misma cola. Con sus Funkos en la mano, decía que lo importante no era tanto el dinero, sino que la iban a obligar a hacer 3 colas distintas, «¡una por cada actor!». A su lado, Marcos -que sólo deseaba que el protagonista de 'One Piece' llegara cuanto antes- explicaba el dinero, «aunque duele el bolsillo» era lo de menos: «Esto es habitual en un encuentro de este tipo, pagar por un autógrafo o una foto de tus fans».

