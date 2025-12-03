La segunda vuelta al mundo: letal para Elcano, iluminadora para Urdaneta

Si la primera vuelta al mundo capitaneada primero por Magallanes y después por Elcano está ampliamente documentada, mucho menos se sabe del segundo y accidentado ... viaje del marino de Getaria, del que se cumple ahora el quinto centenario y en el transcurso del cual falleció por una intoxicación alimentaria. Y sin embargo, para su pupilo, Andrés de Urdaneta, fue una experiencia que iluminó muchos años después el Tornaviaje.

La exposición 'Elkano-Urdaneta: el descubrimiento de los océanos', que se podrá visitar en el Museo Marítimo Vasco de Donostia hasta el 4 de octubre del año que viene, pasa a limpio mediante maquetas, pinturas y documentos cuando se conoce de aquella aventura. En total, son treinta piezas procedentes de Gordailua, Legazpi Dorretxea, el Santuario de Arantzazu, el San Museo de Telmo y el Ayuntamiento de Ordizia.

En aquella expedición a las Molucas, que partió de A Coruña en 1525 con siete navíos bajo el mando de García Jofré de Loaisa y con Juan Sebastián Elcano como piloto mayor. se embarcó un joven Andrés de Urdaneta, que habría de trazar años después el Tornaviaje que unió Oriente y Occidente. Precisamente, la perspectiva centrada en Andrés de Urdaneta, discípulo de Elcano es la que adopta esta muestra, desde su llegada a las Molucas y sus casi nueve años en Indonesia.

En el germen de este segundo viaje, que de facto fue la segunda vuelta al mundo, está la idea por parte de la monarquía de que el primero había sido un fracaso por cuanto no había cumplido sus objetivos. Así fue como tres años después de regresar y esta vez sabiendo lo que le esperaba, Elcano se embarcó de nuevo en dirección a la Molucas. Por el camino, se extraviaron algunos navíos, hubo motines y el marino de Getaria falleció. Los navegantes que llegaron a las Molucas, con Urdaneta entre ellos, se encontraron una situación bélica que le obligó a permanecer allí ocho años, hasta que los supervivientes fueron capturados por los portugueses y enviados a Lisboa.

Sin embargo, durante su estancia oriental el marino de Ordizia aprendió todo sobre la navegación en aquella zona del mundo: desde la construcción de embarcaciones con determinadas maderas hasta las corrientes marinas. Todos esos conocimientos, una mixtura del saber occidental y oriental, cristalizó en 1564 cuando, ya anciano y de regreso desde Filipinas, trazó la ruta de navegación del Tornaviaje.

La diputada foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez ha explicado en rueda de prensa que mediante esta exposición se quiere conmemorar el segundo viaje hacia las Molucas de Elcano y ha añadido que «Somos herederos de los logros marítimos y del espríritu de emprendimiento de Elkano y de tantas generaciones de guipuzcoanos y guipuzcoanas volcadas al mar, de manera que esta muestra consiste en un reconocimiento de esa enorme deuda que la Gipuzkoa actual tiene contraída con esos antepasados».

El director científico del Museo Marítimo Vasco Xabier Alberdi destaca que «después de la Primera Vuelta al Mundo, el segundo viaje de Elkano fue, de hecho, el segundo capítulo del proceso de descubrimiento de los océanos, es decir, de la navegación oceánica global y sin limites materializado por su pupilo Andrés de Urdaneta y que constituye, sin duda, la mayor aportación realizada por el País Vasco a la historia de la Humanidad».

El museo del puerto donostiarra ha dedicado un espacio didáctico con materiales interactivos, juegos educativos y un área de lectura, dirigido tanto al público joven como al adulto y pensado para ser recorrido de manera independiente tras la visita a la exposición. Por último, cuaderno especialmente diseñado para familias para facilitar la comprensión y fomentar la reflexión sobre los contenidos explicados en la exposición.

La muestra irá acompañada de un amplio programa de actividades diseñado por el Museo Marítimo Vasco, que incluirá encuentros, visitas guiadas y talleres para adultos y familias a partir del próximo mes de enero.

La inauguración de la exposición tendrá lugar mañana, a las 18.30 horas, con unavisita guiada para el gran público a cargo del propio Alberdi. Toda la información y las inscripciones a las actividades del Museo podrán realizarse a través de la página web o mediante el correo komunikazioa@itsasmuseoa.eus.