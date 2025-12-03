Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maqueta con las escalas del segundo viaje de Elcano, en el museo donostiarra. LOBO ALTUNA

La segunda vuelta al mundo: letal para Elcano, iluminadora para Urdaneta

El Museo Marítimo Vasco inaugura mañana una muestra dedicada a la segunda y menos conocida expedición del marino de Getaria

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:24

Si la primera vuelta al mundo capitaneada primero por Magallanes y después por Elcano está ampliamente documentada, mucho menos se sabe del segundo y accidentado viaje del marino de Getaria, del que se cumple ahora el quinto centenario y en el transcurso del cual falleció por una intoxicación alimentaria. Y sin embargo, para su pupilo, Andrés de Urdaneta, fue una experiencia que iluminó muchos años después el Tornaviaje.

