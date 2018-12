Sasibil homenajea a Sorozabal con 'Katiuska', su primera zarzuela La Asociación Lírica Sasibil presenta 'Katiuska'. / LUSA La asociación lírica representará el 28 y 29 de diciembre en el teatro Victoria Eugenia la obra que encumbró al compositor donostiarra ITZIAR ALTUNA San Sebastián Martes, 18 diciembre 2018, 13:16

El próximo 26 de diciembre se cumplen treinta años del fallecimiento de Pablo Sorozabal, y para conmemorar esta fecha, la Asociación Lírica Sasibil volverá a llevar a escena 'Katiuska', la primera obra para la escena del compositor donostiarra, que se estrenó en Barcelona en 1931. Esta zarzuela ya se ha representado en varias ocasiones en San Sebastián (la última en 2012), pero desde Sasibil la han querido recuperar, por la importancia que tuvo para su autor. «Fue una zarzuela que rompió los moldes de aquella época, aunque en su estreno no gustó al público», ha recordado hoy el presidente de Sasibil, Josean García. Tras el fracaso en su estreno, Sorozabal tuvo que trasformar parte de la puesta en escena y ambientar la historia en un único lugar, en una posada de Ucrania. «Si Sorozabal no hubiera triunfado con 'Katiuska' quizá no hubiera hecho más zarzuelas», ha señalado Josean García. Porque esta pieza supuso un giro de lo sinfónico a lo lírico en la obra del músico donostiarra.

La historia de 'Katiuska' está ambientada a finales del verano de 1918 y transcurre en un pueblo de Ucrania, próximo a la frontera con Rumanía, cuando el país está inmerso en una guerra civil. Katiuska, una muchacha que vivía con su abuela hasta que fue asesinada por los soviets, es rescatada por el príncipe Sergio, que la dejará al cuidado de la dueña de la posada.

Josean García vuelve a dirigir la puesta en escena de esta zarzuela, que tiene «verdaderas joyas», y canciones muy conocidas entre los donostiarras, como 'Cosacos de Kazán'. Arkaitz Mendoza volverá a ponerse al frente de la Orquesta de Sasibil para dirigir esta zarzuela que tiene «mucho ritmo», aunque «con sus puntos de lirismo», ha indicado el director. Solistas que están cantando en el Teatro de la Zarzuela de Madrid van a participar también en esta representación, como el barítono Antonio Torres en el papel principal de Pedro Stakof, la soprano Ana Nebot será Katiuska, o el tenor Facundo Muñoz como el Principe Sergio, entre otros. A ellos se unirán otros actores «de casa», es el caso de Ekaitz González de Urretxu como el Conde Ivan, o María Jesús Gurrutxaga, que interpretará el papel de Tatiana, la dueña de la posada. El Coro Sasibil, y un grupo de bailarines de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián completarán el reparto de esta zarzuela.

A punto de cumplir los veinte años desde su creación, la Asociación Lirica Sasibil afronta con mucha ilusión la puesta en escena de esta versión clásica de 'Katiuska', que se representará en el teatro Victoria Eugenia el 28 y 29 de diciembre a las 19.30 horas. El recuerdo a Pablo Sorozabal estará muy presente, ya que su nieto, así como otros familiares, han confirmado que acudirán a la función.