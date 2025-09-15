San Sebastián acoge un ciclo de conferencias para desmontar la leyenda negra de la Armada Invencible La Asociación Cultural Héroes de Cavite inicia este martes en el Club Cantábrico un recorrido histórico en tres charlas que reivindican la verdadera dimensión de los hechos de 1588 y sus consecuencias

La Asociación Cultural Héroes de Cavite dará inicio este martes a las 19.00 horas a un ciclo de conferencias en el Club Cantábrico de San Sebastián (Avenida de la Libertad, 24) centrado en la historia de la Armada llamada «Invencible» y en cómo su recuerdo ha sido distorsionado a través de la llamada Leyenda Negra.

El ciclo, compuesto por tres conferencias, busca mostrar al público la distancia entre la realidad histórica de aquellos sucesos de 1588 y la imagen que ha llegado hasta nuestros días. La primera cita correrá a cargo del historiador Luis Gorrochategui, investigador de la 'Contraarmada' inglesa de 1589, cuyas publicaciones han demostrado que la victoria inglesa de 1588 no fue ni decisiva ni definitiva, y que la balanza militar se inclinó finalmente del lado español en las décadas posteriores.

La segunda conferencia tendrá lugar el 15 de octubre, con Jose María Leclercq, historiador y arqueólogo donostiarra, quien abordará las repercusiones que tuvo la Armada para los vascos, así como aspectos técnicos de la expedición, recientemente puestos de actualidad por los hallazgos de arqueología submarina en la bahía de Pasaia.

El ciclo se cerrará el 13 de noviembre con la ponencia de Carlos Rilova Jericó, historiador donostiarra, coordinador de Héroes de Cavite en Gipuzkoa y el norte de Navarra, así como colaborador de este periódico. Su conferencia repasará las consecuencias reales de los hechos de 1588 en el periodo comprendido entre 1621 y la batalla de Trafalgar, analizando la compleja relación anglo-española marcada por guerras, treguas y alianzas hasta 1808.

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que la organización recomienda acudir con antelación para garantizar plaza.