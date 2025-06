San Diego Comic-Con Málaga anuncia su primer invitado estelar y lanza una segunda venta de entradas

Ángel de los Ríos Málaga Miércoles, 18 de junio 2025, 12:09 Comenta Compartir

La San Diego Comic-Con Málaga lo tenía todo: fechas definitivas, 'sold out' de entradas y todas las miradas puestas en un evento que prometía mucho. Y empieza a cumplir con las expectativas. La organización ya ha confirmado a su primer invitado estrella: Jim Lee, actual presidente de DC Comics, estará presente en la primera edición de SDCCM del 25 al 28 de septiembre. Una auténtica leyenda del cómic y la mente creativa que da forma al Universo DC. De regalo, otro anuncio no esperado pero que sin duda va a emocionar por igual: el 25 de julio sale a la venta un segundo lote de entradas hasta agotar localidades.

Jim Lee es toda una institución del cómic mundial. El también editor y director creativo de DC acumula numerosos reconocimientos, entre ellos un premio Harvey y un Inkpot. Además, en 2024 ingresó en el Salón de la Fama del Cómic Will Eisner. En 1992, fundó su propia productora, WildStorm Productions, y cofundó Image Comics, una potente editorial de cómics que rápidamente se convirtió en la tercera más grande de Norteamérica. Desempeñó un papel clave en el relanzamiento del Universo DC con The New 52, una renovación audaz que reinventó sus historias para toda una nueva generación de fans.

Un nuevo aliciente, este con nombres y apellidos, para la próxima San Diego Comic-Con Málaga que anuncia que ofrece una segunda oportunidad este miércoles 25 de junio para aquellos que no pudieron conseguir su entrada para la edición europea del evento de cultura pop más icónico del mundo. Las entradas se pondrán a la venta de nuevo a través de VivaTicket, la ticketera oficial del evento, desde las 12 horas.

Se mantendrán el mismo proceso de compra, para lo que será necesario tener el 'registration ID' y el mismo precio que las anteriores, 50 euros más los gastos de gestión. Quienes ya compraran sus entradas en la primera oleada, no podrán optar a estas, ya que todos os pases son personales e intransferibles.

Jim Lee es sólo el primer reclamo del viaje de la San Diego Comic-Con Málaga, que avanza que irá desvelando en próximas fechas nuevas confirmaciones de talla internacional y detalles sobre el contenido, invitados especiales, paneles, zonas fandom y otros detalles.