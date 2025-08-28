Cuando la rumba abraza el euskera: Jumelage y la familia Euskaló regalan una nueva melodía al 'Txoriak txori' Un reciente encuentro entre la cultura vasca y gitana da lugar a nuevas notas llenas de arte

Un mismo sentimiento puede latir en lenguas y compases distintos, y la reciente colaboración entre Jumelage y la familia Euskaló con una de las canciones más míticas en euskera lo confirma. Un punto de encuentro en el que la rumba gitana y el canto vasco se funden para crear una versión repleta de unión y diversidad cultural.

Teniendo como protagonistas a Koko Carbonell, Indira Aparici, Julen Caba, Juan Borja Echeverría y 'el hijo de la Sastre', entre otros, las paredes del estudio 'Sound of Sirens' se inundaron para versionar la clásica melodía compuesta por Mikel Laboa, 'Txoriak txori', esta vez acompañada de palmas y rasgueos de guitarra flamencos, todo ello grabado con voz y música en directo en el propio espacio musical.

Un encuentro donde tampoco faltaron las ganas para vestirse con la esencia de la cultura vasca. Entre boinas y los tradicionales trajes vascos rindieron homenaje al alma de un euskaldun mientras la rumba flamenca sonaba al unísono del euskera. La escenografía, tejida con elementos de los dos universos, dibujó un escenario para contar, ya no sólo con música, la unión por la cultura vasco-gitana.

Dicha fusión no ha tardado en viralizarse en las redes sociales. A través de la cuenta de Instagram del grupo musical gitano, '@jumelage_rumba' han hecho pública dicha colaboración con su renovada versión del 'Txoriak txori'. Además, en su canal de YouTube, a través de un vídeo más extenso, han decidido ir más allá deleitando a sus seguidores con otras canciones como 'Itziarren semea'.

Jumelage, desde rasgueos de guitarra a derrochar arte al unísono del euskera

El grupo gitano de Iruña, considerado de momento una banda sonora emergente en la industria musical al llevar poco más de un año en ella, ha conseguido conquistar los corazones de aquellos nostálgicos amantes del canto vasco. Prueba de ello se pudo apreciar cuando los Jumelage y Euskaló se adentraron en las festividades locales actuando en las txoznas de las fiestas de San Juan con la rumba que tanto les caracteriza.

Con 2 EPS a sus espaldas y nuevos proyectos entre manos, Jumelage avanza por un camino musical que no entiende de fronteras. La colaboración con la familia Euskaló ha abierto un nuevo abanico de posibilidades en el que la rumba gitana y la cultura vasca se encuentran para seguir sembrando arte y música llena de diversidad.

