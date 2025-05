«En Ron Lalá intentamos practicar un humor que sea leve, pero no ligero»

La compañía madrileña Ron Lalá, que son una referencia en el uso del humor y la música, ha creado un espectáculo «que se resiste a ... hacer un viaje nostálgico», como apunta Álvaro Tato, miembro del grupo desde su creación en 1996 y autor de los textos. «Es más un repaso a nuestra primera etapa teatral y a los momentos que han marcado nuestra carrera y nuestras vidas desde el primer gran trabajo profesional en 2005».

Bajo la dirección de Yayo Cáceres y con Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales y Daniel Rovalher en escena, lo que han querido hacer es «comprobar qué tal funciona ese viaje del sentido del humor, de la risa, que nos ha ido acompañando. Intentamos que el espectáculo se sostenga en el presente, que hable a los espectadores de ahora, tanto a los que nos vieron como a los nuevos 'ronlaleros'».

'4x4', que llega al Principal mañana y el sábado, está hecho con partes de las obras 'Mi misterio del interior' (2005), 'Mundo y final' (2008), 'Time al tiempo' (2011) y 'Siglo de Oro, siglo de ahora' (2012). «La primera -recuerda Tato- es un viaje burlesco al yo juvenil, al ego en todas sus formas y en toda su problemática. 'Mundo y final' es el fin del mundo contado a tiempo real y garantizamos a los espectadores que el fin del mundo sucede en el último momento de esa parte del espectáculo, lo cual no hace fácil continuar con el siguiente, pero lo conseguimos. Creo que ha sido nuestro espectáculo más premonitorio, porque muchos de los temas que salen quince años después han ido empeorando».

«Explotamos en Donostia

En 'Time al tiempo', Álvaro y sus compañeros nos llevan «una reflexión sobre el paso del tiempo que hicimos cuando todavía éramos treintañeros. Se puede decir que hemos revalorizado ese montaje porque hablar del paso del tiempo cuando realmente ha pasado el tiempo, digamos que le da a la obra ahora una capa metateatral o poética». Finalmente 'Siglo de Oro, siglo de ahora' «es el reflejo de la permanente crisis de la sociedad contemporánea vista en el espejo del siglo XVII, con la de la época final de los Austrias. Es una especie de diálogo entre pasado y presente, musical, teatral y poético».

Tiene Ron Lalá un lugar especial para San Sebastián «porque nos invitaron con 'Mi misterio del interior' a la Feria de Artes Escénicas de Donostia y allí ocurrió nuestro gran estallido profesional. Fue la primera gran sensación de que podíamos dedicarnos a esto y que no éramos un grupo 'underground' que se moría de hambre; fue el inicio de un recorrido por toda España, incluso por un montón de países, con nuestro sentido del humor».

En las funciones de Ron Lalá asegura Tato que «siempre hay un momento para el público, que participa con nosotros. Espero que, además de las carcajadas y pasar un buen rato, también se lleven preguntas y salgan en algún sentido movidos por esta fiesta del presente que es el teatro».

Con el trabajo que han hecho todos estos años, resumido ahora en '4x4', no saben si han aportado «algo al teatro de humor, de ser así me gustaría que fuera el riesgo de asumir que cada proyecto es un salto al vacío y también llevar el sentido del humor y la risa a su expresión más profunda posible, más poética. Intentamos practicar un humor que sea leve, pero no ligero».

También le gustaría pensar que han aportado «una mirada hacia los clásicos, a aquellas pequeñas piezas teatrales breves que ya en el siglo XVII practicaban humor desde el verso, desde la música en directo, desde la insurrección, desde la burla, desde la parodia social». Ahora Ron Lalá quiere burlarse primero de ellos mismos «para luego hacerlo de la ridiculez del ser humano, tan conmovedora y patética. El comediante debe intentar convertir en arte todo eso y compartirlo para darnos cuenta de que en realidad nos parecemos bastante».