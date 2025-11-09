Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Teatro

'La barraca', el círculo irrompible

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En la España de 1898, año de la publicación de 'La barraca', se perdían las últimas colonias de ultramar, el país entraba en depresión y ... aparece la llamada Generación del 98 para contarlo, a la que Blasco Ibáñez no perteneció. Las ciudades comenzaban a progresar, el campo continuaba inmerso en la ignorancia y la injusticia. En esta novela, llevada ahora a escena con buena escritura por Marta Torres, toma protagonismo el odio no tanto entre las clases sociales, sino entre los más pobres: los agricultores de la huerta valenciana. Este es uno de los valores de la función al centrarse en la 'animalidad' de los desesperados, en la desesperanza combatida inútilmente con la crueldad. La solidaridad con quien fue maltratado encubre y justifica el desprecio hacia otros que tan sólo buscan comer caliente. Parece un círculo imposible de romper y, en otras circunstancias muy diversas, así seguimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'La barraca', el círculo irrompible