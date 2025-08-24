Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Iñigo Manterola, en su estudio en la calle San Bartolomé de San Sebastián. Sara Santos

Reapertura del «estudio camaleónico» de Iñigo Manterola en Donostia

El artista oriotarra reabre su taller en la calle San Bartolomé, tras el cierre del anterior en 2021, con la ilusión de «evolucionar y crecer»

Leticia Alfonso

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:05

«Va a ser un estudio camaleónico», asegura el artista oriotarra que reabre en Donostia su nuevo estudio en la calle San Bartolomé, tras el ... cierre en 2021 del situado en la Plaza Zaragoza. Iñigo Manterola se propone crear y cambiar los cuadros y esculturas del nuevo establecimiento cada 3 meses, ya que, para él, el aprendizaje y el cambio dentro del arte son vitales. «Yo necesito evolucionar, crecer como artista y sorprenderme a mí mismo», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: Â«Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidadÂ»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  8. 8

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  9. 9

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reapertura del «estudio camaleónico» de Iñigo Manterola en Donostia

Reapertura del «estudio camaleónico» de Iñigo Manterola en Donostia