Reapertura del «estudio camaleónico» de Iñigo Manterola en Donostia

«Va a ser un estudio camaleónico», asegura el artista oriotarra que reabre en Donostia su nuevo estudio en la calle San Bartolomé, tras el ... cierre en 2021 del situado en la Plaza Zaragoza. Iñigo Manterola se propone crear y cambiar los cuadros y esculturas del nuevo establecimiento cada 3 meses, ya que, para él, el aprendizaje y el cambio dentro del arte son vitales. «Yo necesito evolucionar, crecer como artista y sorprenderme a mí mismo», asegura.

«Voy a hacer pequeñas colecciones para este espacio cada 3 meses, que me obliguen a proponer y a hacer el gamberro»

El cambio siempre ha estado en la vida artística de Manterola, la búsqueda constante de innovación es una característica reflejada a lo largo de sus obras, que incluso le llevó a la escultura, a pesar de estar consolidado en el óleo desde que se graduó en la Facultad de Bellas Artes. Su interés comenzó con 8 años, siendo desde muy joven aprendiz del pintor zarauztarra Ángel Uranga. El artista oriotarra no concibe una vida sin el arte, para él es «algo casi terapéutico».

Camiseta de la Real 22-23

Su vinculación con la ciudad de Donostia ha sido siempre evidente en sus obras, aunque igual la muestra más evidente es haber sido el autor del diseño de la camiseta de la Real Sociedad en la temporada 2022-2023 de la Champions League. «He sido seguidor del club desde que era pequeño y diseñar su camiseta fue todo un orgullo». Además, a pesar de haber expuesto en lugares de gran prestigio de Miami, Abu Dabi o Japón, dice que no se ve capaz de vivir en grandes ciudades porque se «ahogaría» y no se avergüenza en considerarse como alguien «de pueblo».

A su vez, Donostia «es perfecta», dice, por su cercanía con el mar, que es muy importante para Manterola ya que su familia se ha dedicado tradicionalmente al mundo pesquero. «Siempre he tenido un gran vínculo con el mar».

Manterola admite que una de las razones por las que decidió abrir el estudio en Donostia, y no en Orio, su localidad natal y donde abrió su primer establecimiento; o Zarautz, donde actualmente reside y tiene su taller, fue por el carácter internacional de la ciudad. «Donostia me ha dado la posibilidad de llegar a un ámbito internacional y hacerme más visible gracias a su turismo». El artista ha tenido la oportunidad de realizar exposiciones en el extranjero, tanto dentro como fuera de Europa.

Tras quince años felices en la plaza Zaragoza, se vio obligado a cerrar el estudio por la crisis del coronavirus, pero mantuvo la promesa de volver a Donostia. En mayo pudo por fin cumplir ese compromiso al reabrir en la ciudad, esta vez en la calle San Bartolomé. Manterola añade que «aunque este espacio es pequeño, voy a trabajar en hacer pequeñas colecciones y exposiciones exclusivas cada tres meses, que me obliguen a evolucionar. Quiero proponer y hacer el gamberro», asegura el artista.