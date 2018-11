«Puede que la música instrumental espolee más la imaginación» Los hermanos Ander y Joanes Ederra flanquean a David Gorospe. / LAURA MINER Buffalo. El trío de Zarautz presenta el jueves en Kutxa Kultur Kluba su nuevo disco 'Ulu', cuya sonoridad remite a estilos como el post rock y el jazz JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 noviembre 2018, 07:47

Hace ya diez años que los hermanos Joanes y Ander Ederra, bajista y guitarrista respectivamente, se aliaron con el batería David Gorospe para formar Buffalo, un proyecto de música instrumental que mezcla «los paisajes imaginarios del post rock y la libertad del jazz». Su primer disco, titulado de manera homónima, data de 2012, y tras 'Zinematik' (2015), grabado en directo en el cine Modelo de su Zarautz natal, ahora regresan con 'Ulu', trabajo que presentarán el jueves día 8 en una función gratuita a celebrar en Kutxa Kultur Kluba (Tabakalera).

Según recuerda el trío, formar una banda instrumental no fue algo premeditado. «Ninguno de los tres cantamos, fuimos componiendo temas y nos pareció que no necesitaban voz. Al principio hicimos algunas pruebas con un cantante pero nos sentíamos más libres al tocar sólo los tres porque nos parecía que comunicábamos mejor el mensaje que queríamos lanzar», aseguran. En su opinión, «ser un grupo instrumental seguramente limita las opciones de llegar a un público más amplio», pero no es algo que les preocupe: «Hacemos la música que queremos sin pensar demasiado en esas cosas. Si nuestro sustento dependiera de este proyecto probablemente haríamos algo distinto o, simplemente, no haríamos música».

«Pequeñas atmósferas»

El grupo cree haber encontrado en su último disco un «sonido personal» que, según apuntan en la hoja promocional del disco, se apoya en «pequeñas atmósferas» y una «mezcla de sonidos dinámicos y ritmos diversos». Lo han grabado en el estudio 2Noisy de Azpeitia con el técnico Iosu Gonzalez y una mesa analógica Solid State Logic 4000E diseñada en 1979. No lo han hecho por «huir de lo digital», sino porque querían «una grabación que no sonara cristalina, limpia, sino que tuviera algo de grano, suciedad y carácter. De todas formas, aunque la mesa fuera analógica, la grabación se llevó a cabo de forma digital», explican en declaraciones a este periódico.

Preguntados por el título, 'Ulu', lo eligieron por un arreglo de guitarra que se asemeja a un alarido o «grito de sufrimiento» y también porque una parte de ese tema tiene un toque africano que casa bien con el nombre. Siempre les ha costado poner títulos a sus trabajos y al no tener letras, se basan en el estilo de la canción, en cosas tan prosaicas como el pedal de efectos utilizado en un determinado tema o la fecha de nacimiento de alguno de ellos: igual que en el primer disco una pieza se titulaba '77' porque les recordaba a los primeros The Police y es el año de Ander, ahora tenemos '1981', que es el de Joanes. «En el siguiente habrá un corte que se titulará '1989', el año de nacimiento David. No tiene un significado demasiado profundo, es un juego», aclaran.

Además de esos dos temas, el disco incluye 'Meteore', 'Basoko soinuak', 'Guillotine' y 'Summer Son', que a modo de excepción cuenta con unos sutiles coros. «No nos vemos con un cantante de forma permanente en el grupo pero no descartamos haya alguna colaboración puntual como en este caso», aseguran los responsables de un trabajo que termina con 'Balea', composición de Fernando Ederra, padre de Joanes y Ander, para un cuento infantil de hace mucho tiempo: «Murió el año pasado y decidimos hacer una versión es su honor».

Del resto de composiciones prefieren no dar muchas pistas y que el oyente se monte su propia película, pues la música instrumental es campo abonado para la sugerencia. «Es curioso ver las distintas cosas que puede sugerir la misma canción a diferentes personas: sirve para evocar paisajes, emociones, situaciones... Eso ocurre con la música en general, pero puede que con la instrumental se espolee más la imaginación», opinan.

Matices, silencio y dinámica

Su música, además, rompe con el tópico de lo instrumental como sinónimo de tedio y ampulosidad. Reconocen que tal vez la gente identifica propuestas como la suya con «temas largos, solos eternos y un montón de pasajes», pero si Buffalo introduce un solo «es porque el tema lo pide» y no por exhibir sus habilidades. En general, sus composiciones poseen «una estructura similar al rock o al pop pero con bastante vocabulario procedente de músicas como el jazz», pues Joanes y David se licenciaron el año pasado en Musikene.

Aunque son frecuentes las comparaciones con grupos como Tortoise o Explosions in The Sky, dicen no sentirse «demasiado identificados con la etiqueta post rock». «De hecho, no nos gusta etiquetar lo que hacemos ni vemos que haya necesidad de hacerlo: la música lo dice todo», proclama un grupo que no lleva una onda tan agresiva como la de otros artistas afines. «No buscamos hacer canciones contundentes o cañeras. Preferimos los matices y la utilización del silencio nos parece muy importante, al igual que las distintas dinámicas. Apenas usamos distorsiones ni ritmos machacones, sino que preferimos lo contrario: jugar con ritmos irregulares», concluye el trío zarauztarra.