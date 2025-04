«Son un público difícil, me gustaría que se refugiasen aún más en la literatura»

Gracias a 'Zerria' (Erein, 2022) Patxi Zubizarreta obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 2023. El jurado destacó «su exquisita delicadeza y ... elegante escritura», con la que «consigue encontrar la belleza en la herida y convierte la literatura para el público juvenil en una piedra preciosa». Por eso resulta interesante su opinión. En calidad de escritor que ha dedicado gran parte de su obra al público joven, explica que a la hora de escribir, incluso de plantear una historia, no repara especialmente en ellos, pese a que muchos de sus títulos estén expresamente dirigidos a ellos. «No hago diferenciación alguna. Es decir, no escribo para un público concreto, sino que lo importante es la historia. Considero a los lectores lo suficientemente inteligentes como para saber si una obra les resulta comprensible».

El también docente cita para ilustrar y explicarse una anécdota que le ocurrió en Araba, durante una visita a un instituto. «Vi una pintada: 'Decís que tenemos pájaros en la cabeza, pero los prefiero en vuestras jaulas'. De alguna manera nos querían decir que les estamos postrando -a las nuevas generaciones - a que permanezcan encerrados en jaulas. No hay más que ver el mundo que les estamos dejando. Me gustaría que se refugiasen aún más en la literatura, en cuanto es una herramienta que ayuda a vivir mejor», reflexiona Zubizarreta. El escritor ordiziarra recomienda, además, escribir, «que se acostumbren a expresarse a través de la palabra. Sea o no publicable, las letras desahogan. Siento de verdad que la literatura es un canal que ayuda a tender puentes. Y me gustaría que les fuera de utilidad porque tienen la suerte de estar formados y de tener todas las herramientas para ello», explica.

Confía en que el mercado editorial surte al público infantil, como lo hace al adulto. No obstante cree que «es normal que los jóvenes estén perdidos, también es una edad complicada. Asociamos desde niños la literatura a una voz, nos leen, nos cuentan, y a la ilustración. Todo viene acompañado de dibujo, imagen, optimismo. Pero a medida que vamos creciendo, todo se va oscureciendo, los dibujos desaparecen y la voz que acostumbraba a narrar, enmudece».

La clave según el autor que goza de reconocimiento entre jóvenes y adultos, es «darles la mano y resultarles cómplices. Yo también he sido joven, adolescente y he tenido mis primeras experiencias... sé lo que es», relata, «no obstante, siento que todo avanza demasiado rápido. Hay algo de esta nueva oleada de jóvenes que se me escapa completamente. Siento que, de alguna manera, no conectamos», concluye el escritor.