María León, Lolita, Carlos Hipólito y Jon Plazaola se suben al escenario esta primavera en San Sebastián

Títulos clásicos y propuestas actuales dan forma a la programación de artes escénicas y música que propone Donostia Kultura para esta primavera, con 23 obras ... escénicas, 8 espectáculos de danza y 15 conciertos. Una oferta «equilibrada y de calidad», en palabras del concejal de Cultura, Jon Insausti, quien ha presentado los detalles de esta temporada junto a Norka Chiapuso, director de la unidad de Teatro y Danza, y Esther Fernandino, ténica de programación de la unidad de Música.

La propuesta de artes escénicas presenta grandes títulos clásicos como 'Casa de Muñecas', protagonizada por María León, 'Poncia, con Lolita Flores, o 'Divinas Palabras' que presentará la compañía Atalaya con una «enfoque innovador», en palabras de Chiapuso. Junto a estos títulos, otros que hacen referencia a grandes personajes de la historia, como 'Dos tronos, dos reinas', donde los actores Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa interpretan a Isabel I de Inglaterra y María Estuardo Reina de Escocia, en una obra que presenta la feminidad y masculinidad del poder, 'Música para Hitler', con Carlos Hipólito, o 'Grabriel Aristirekin', de la mno de Kandido Uranga e Inazio Tolosa.

Otras creaciones «más contemporáneas» serán 'Arizona', de la mano de Txalo produkzioak (en euskera), con Aitziber Garmendia y Jon Plazaola como protagonsitas, 'War Baby' de Producciones Yllana, 'Carmen, nada de nadie', 'Tebas Land', 'A veces grito' o 'Gizon gosetuak'. Los musicales también tendrán su espacio, con dos propuestas como 'El Fantasma de la ópera' y 'Romeo y Julieta el musical', y también las propuestas circenses, con 'Ambulant', de La Fam producciones, y 'Todo lo posible' con la compañía de circo Nueveuno.

Por último, el humor también tendrá su hueco en esta programación, con título como 'Plátano', con Taka Gómez, 'Tu Tum Platz, con Jon Plazaola, 'Platea, con Tripak kolektiboa, '4x4', con Ron Lalá, y 'Mochila al pasado', el show de humor de Luis Fabra y Danny Boy-Rivera.

Música y danza

La oferta musical para esta primavera llegará con muchos nombres y estilos. La otra, Álex Ubago, François Breut, Maite Larburu, Noa & The Hell Drinkers o Kerobia son algunas de las propuestas. También destacan nombres como el de la soprano Elena Sancho, o las formaciones jazzísticas de James Brandon Lewis Trio o Brian Marsella Trio.

El ballet Malandain de Biarritz regresará al Teatro Victoria Eugenia para estrenar una de sus últimas obras, y la danza contemporánea tendrá una presencia destacada con Eneko Gil y Koldo Arostegi, que presentarán 'Vulnerables', la compañía Alentejana que llegará con 'Mar perdido', o la compañía Grandhoj dans, con 'An Eve and an Adam'.

Las entradas para estos espectáculos se pondrán a la venta este martes, 25 de febrero, a partir de las 11.30 horas de mañana en las taquillas del Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal y en la web donostiakultura.eus/entradas.