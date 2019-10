'Dolor y gloria' y otros 92 títulos, a por el Óscar a Mejor Película Internacional en una edición de récord La Academia de Hollywood anuncia cuáles son las cintas que se postulan como candidatas. Destacan entre las favoritas varias producciones que este año se han podido ver en el Zinemaldia AINHOA IGLESIAS San Sebastián Martes, 8 octubre 2019, 15:07

La 92 edición de los Óscar será de récord, al menos en lo que respecta a la Mejor Película Internacional. La Academia de Hollywood ha anunciado que serán 93 las cintas que competirán en esta categoría, el máximo número de largometrajes a competición hasta la fecha. Además, en la próxima edición de los premios se producirá otro hito: por primera vez en la historia de los Óscar el galardón se llamará Mejor Película Internacional y no Mejor Película en Lengua Extranjera.

Dado el elevado número de filmes preseleccionados, la organización elegirá en diciembre un total de 10 precandidatas oficiales a llevarse la estatuilla dorada, es decir, un largometraje más que en las pasadas ediciones cuando solo se escogían 9 películas.

La laureada 'Dolor y Gloria' de Pedro Almodóvar es la ficción que representará a España y tendrá, por tanto, una competencia feroz de cara a recibir una nominación. A favor del director manchego juega que no es nuevo en estas lides: ya ganó el Óscar en esta categoría en 1999, con 'Todo sobre mi madre', y en 2003 la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoció de nuevo su labor con una estatuilla al Mejor Guión Original por 'Hable con ella'. También la gran acogida que ha tenido el largometraje en los festivales de Cannes, Venecia y Toronto ha colocado a la apuesta española entre las favoritas. No está sola en las quinielas. La comedia negra de Bong Joon-ho 'Parasite' (Corea del Sur), que ganó la Palma de Oro en Cannes, y la francesa 'Les Misérables', de Ladj Ly, se erigen a priori como sus principales rivales. Ambas se proyectaron en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, en la sección 'Perlak'.

Otras ficciones que se pudieron ver en el 64 Zinemaldia se han ido asimismo haciendo poco a poco un hueco en las apuestas. Es el caso de la argentina 'La odisea de los Giles', dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni y Chino Darín; la belga 'Our Mothers', de César Díaz; la colombiana 'Monos', de Alejandro Landes; la chilena 'Araña', de Andrés Wood y en cuyo créditos figura la actriz española María Valverde; la película japonesa de animación 'Weathering with you' que dirige Makoto Shinkai y la uruguaya 'Así habló el cambista', de Federico Veiroj. Aunque es una producción que a ido de menos a más, a priori con menos ventaja parte la mexicana 'La camarista', de Lila Avilés, que se proyectó en el Zinemaldia el año pasado en New Directors.

Habrá que esperar hasta el 16 de diciembre para saber cuáles son las 10 precandidatas a Mejor Película Internacional que pasarán a la siguiente ronda de votación de los Óscar. Las nominaciones definitivas se darán a conocer el 13 de enero de 2020 y, finalmentem la gala de entrega de las codiciadas estatuillas tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood, en Los Ángeles.