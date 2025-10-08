El 65% de la población lee al menos un libro al año y el 80% ve contenidos audiovisuales o escucha música La encuesta de hábitos culturales 2024-2025 revela que casi la mitad de la población acudió a un espectáculo en directo en el último año, un récord desde 2002

Ver contenidos audiovisuales y escuchar música fueron las actividades culturales más frecuentes entre la población española, con tasas del 81% y casi el 78% respectivamente, según los resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, que ha presentado este miércoles el Ministerio de Cultura, y que también revela que el 64,9% de la población leyó al menos un libro en el último año, casi la mitad (un 47%) acudió a un espectáculo en directo y más de la mitad (un 52%) visitó un monumento o yacimiento.

La encuesta, llevada a cabo entre marzo de 2024 y febrero de 2025 mediante entrevistas a 16.000 personas mayores de 15 años, tiene como objetivo evaluar los aspectos más relevantes de los consumos culturales. Los resultados muestran, en casi todas las categorías, los mejores datos de consumo cultural en España desde la primera encuesta de 2002-2003, superando los máximos alcanzados en la edición 2018-2019 y dejando atrás los descensos de la última encuesta, la de 2021-2022, marcados por la pandemia.

El cine, la lectura y la música siguen despertando uno de los mayores grados de interés observados en las diversas actividades culturales. Casi el 65% de la población analizada leyó al menos un libro al año, la mayoría, 60,8%, en papel y un 29,8% en formato digital o audiolibro. El 58,8%, lo hace en su tiempo libre, con preferencia por la novela contemporánea (82%). A la hora de comprar, el 83% de los que adquirieron un libro en el último trimestre lo hizo en un establecimiento y el 37,2% a través de Internet. Los datos de lectura han experimentado un crecimiento de 7,2 puntos porcentuales desde 2006-2007.

En cuanto al consumo de música, el 56,7% de la población suele escucharla diariamente y el 77,8% una vez al mes. Los géneros más consumidos son el pop y rock español (60,3%), seguido del extranjero (43,4%) y el latino (31,7%).

En cine, el 48,5% acudió a una sala al menos una vez al año, con mayor asistencia entre los jóvenes de 15 a 19 años (79,1%). Sobre gustos, no hay variaciones respecto a encuestas anteriores, las preferencias siguen inclinándose por películas de acción y comedias. También por las películas dobladas, el 63,3%, frente a la versión original, 19,4%, y el cine americano seguido del español y el europeo.

La encuesta también revela que el 52,1% de la población ha visitado algún monumento o yacimiento arqueológico, lo que supone un crecimiento de 16,5 puntos porcentuales en las últimas dos décadas. En museos, exposiciones y galerías de arte, la asistencia llegó al 47,6%, cifra récord desde que se realiza este sondeo y que presenta un aumento de 9,4 puntos porcentuales desde el período 2006-2007.

Los espectáculos en directo también experimentaron un fuerte crecimiento: el 47,1% de la población asistió a eventos de artes escénicas o musicales. En concreto, fueron al teatro el 24,7%, a la ópera el 3,9%, a conciertos de música actual el 32,1% y a conciertos de música clásica el 9,7%. Todas estas disciplinas han alcanzado su cifra máxima de asistencia en 2024-2025.

Las suscripciones digitales crecen

Según el sondeo del Ministerio de Cultura, el 74% de la población encuestada dispone en su hogar de una suscripción a alguna plataforma de contenidos, lo que supone un aumento de casi 15 puntos respecto a 2021-2022. Destacan las suscripciones a servicios de películas y series (64,5%), seguidas por plataformas musicales (42,3%) y de televisión (39,6%). Por primera vez, la encuesta incluye datos sobre podcasts, con un 14,7% de usuarios.

El uso de dispositivos conectados a internet se consolida como medio de acceso a la cultura. El 76,3% escucha música en equipos conectados a internet y el 73,8% en el móvil. Asimismo, el 18,5% escucha la radio online y un 30,7% lo hace desde el móvil. En televisión, un 21,3% la ve directamente en internet y un 10,8% desde el móvil.

Las visitas virtuales también ganan peso: el 6,1% visitó museos y el 7,3% monumentos en formato digital. Además, un 18,3% asistió virtualmente a conciertos de música actual y un 11,4% de la población vio en el último año algún espectáculo de artes escénicas online.

Internet es también la vía preferida para adquirir entradas para espectáculos en directo, eligiéndola el 83,4% de las personas que acudieron a un concierto de música actual, el 62,8%, de los que vieron un concierto de música clásica, el 69% de los que fueron al teatro y el 61,3% de los que fueron a un espectáculo de danza.

Datos por sexo, edad y estudios

Entre las mujeres es mayor el hábito de la lectura: un 68,2 % declaran leer libros al menos una vez al año, frente al 61,4 % de los hombres. También es mayor la frecuencia, 2 puntos porcentuales más de media, con la que de manera presencial las mujeres acudieron a museos, al cine y a conciertos de música en directo, subiendo hasta los 6,4 puntos de diferencia en su asistencia al teatro.

Por su parte, los hombres registraron tasas anuales superiores en las visitas a monumentos (51,1% frente al 49,9% de mujeres) o yacimientos. Escuchan música más habitualmente (79,3% frente al 76,4% de mujeres) y juegan más a videojuegos (27,3% frente al 11,8% de las mujeres).

Una de las variables más determinantes en el consumo y participación cultural es el nivel de estudios: a mayor nivel de estudios, más participación cultural. En este sentido, los jóvenes presentan las tasas más altas de participación cultural en todos los ámbitos: visitan más museos y monumentos, asisten más a espectáculos de artes escénicas o musicales, utilizan más las bibliotecas y presentan mayores tasas de lectura. La alta tasa de participación cultural presente en la población más joven va decreciendo al aumentar la edad.

Hábitos culturales en familia

Las personas encuestadas manifiestan que la falta de tiempo continúa siendo el principal obstáculo para el consumo cultural: afecta al 45,9% en el ámbito de la lectura, al 27,9% en museos y cine, y al 25,9% en teatro. Asimismo, la encuesta confirma que los hábitos culturales en la infancia, especialmente aquellos compartidos con los padres, influyen de manera decisiva en la práctica cultural en la edad adulta.

Por ejemplo, entre la población que ha leído en el último año o ha ido al cine, en el 69,6% y 68% de los casos respectivamente, al menos uno de los padres también lo hacía en su tiempo de ocio. Y para los que visitaron museos, monumentos, yacimientos arqueológicos, exposiciones, galerías de artes o archivos, en el 56% de los casos al menos uno de sus progenitores había realizado esta práctica cultural, porcentaje similar al de los que asistieron a espectáculos escénicos o musicales (55,6%).

Además, la satisfacción con las actividades culturales realizadas es alta entre las personas encuestadas, obteniendo una media de satisfacción de 8 sobre 10. Los conciertos de música actual alcanzan la mejor valoración (8,8), seguidos de los de música clásica, danza y teatro (entre 8,5 y 8,7).

Casi un 20% hace fotografía

La encuesta investiga asimismo qué tipo de actividades artísticas son realizadas anualmente por las personas objeto de estudio, lo que se podría denominar prácticas culturales activas. Por poner un ejemplo, no solo importa saber cuántos van al teatro, sino cuántos hacen teatro.

Destacan por su frecuencia las relacionadas con las artes plásticas tales como hacer fotografía, con un 19,6%, o pintar o dibujar, 14,3% o la afición por hacer vídeos, 9,3%. Un 6,9% manifiesta escribir por afición. Entre las vinculadas a las artes musicales destaca que el 8,5% toca algún instrumento musical y el 1,8% canta en un coro. Entre las relacionadas con las artes escénicas, el 3,8% hace danza, ballet o baile y el 1,3% hace teatro.