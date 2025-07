Este año, Joxin Iriarte, presidente de la Comisión taurina de Azpeitia nos espera en un lugar especial. Una sala con un encanto único, que en ... Feria suele estar decorada con fotografías y carteles, y es lugar de encuentro, tras el apartado, de la 'Cátedra taurina' pero este día transmite un ambiente de tranquilidad y sosiego, casi un lugar de confidencias. Al fondo Joxin ha encontrado un momento para hablar de «los sanignacios 2025», para los que han subido un 15% los abonos y agotado billetes para el día 31, con Morante, Daniel Luque y Juan Ortega.

–Antes de conversar sobre los carteles, quisiera comentar un 'run run' sobre el que me preguntan. ¿Estuvo en su posible planificación una cuarta corrida en 2025?

–Ya sabes que soy muy claro. Te voy a contar la historia de esa cuarta corrida, que efectivamente estuvo en nuestra planificación en un cierto momento y que hubiera supuesto el regreso de Miura a Azpeitia, 53 años después. Fue el año 1952 y lidió dos festejos de 4 novillos los días 31 de julio y 1 de agosto. La historia es muy sencilla. En una de esas veces que nos reunimos para comer en la sociedad en otoño, uno de los comensales, no perteneciente a la Comisión, se preguntó por qué no se podría celebrar una cuarta corrida este 2025. El día 2 iba a ser sábado y perfectamente lógico cerrar con otra corrida el domingo 3. Y aún fue más allá: la corrida tendría que ser de Miura, y estaba dispuesto él y un amigo a poner encima de la mesa una cantidad importante para ayudar a la Comisión en la adquisición de los toros.

Día de San Ignacio «Morante ha roto todos los esquemas del mundo taurino, es el mejor ahora, y lo demuestra tarde a tarde con faenas históricas»

Aquella propuesta no era ninguna tontería. Después de la mejor feria de la historia de Azpeitia en 2024, agradecer al público con una corrida extraordinaria, fuera de abono y con toros de Miura. ¡¡Adelante!! El día 17 de enero, fui a Zahariche, a la ganadería de Miura y pregunté sobre la disponibilidad de una corrida para Azpeitia. Lo que me enseñaron no me gustó. Y me marché. Al cabo de unos días me llamaron y finalmente nos entendimos. Sí, podía haber un encierro de Miura, adecuado a la presentación que Azpeitia requiere. Por los toreros no estaba preocupado, gracias a Dios no faltan nunca llamadas para hacer el paseíllo en esta plaza.

–¿De ahí al ayuntamiento?

–Fue el siguiente paso, comentar la idea y presentar el pliego de solicitud. Presentamos un pliego con las tres corridas tradicionales y una extraordinaria el día 3 de agosto. Al cabo de un tiempo llegó la respuesta municipal, autorizando las tres corridas tradicionales y denegando la cuarta, sin dar razones concretas para su prohibición.

–¿Qué sensación le quedó?

–De tristeza... No son capaces de entender, o no les conviene, lo que suponen para Azpeitia los festejos taurinos; podrían desde el ayuntamiento hacer una encuesta entre los establecimientos hosteleros no solo del pueblo sino de los alrededores… Y esa cuarta corrida era algo extraordinario, únicamente de este año; al Ayuntamiento no le suponía ningún gasto. En fin, creo que te he contestado.

–Volvamos al análisis de los carteles. Después de la irrepetible feria de 2024, ¿le costó más echar a andar la de 2025?

–No, me costó lo mismo que en estos 23 años que lleva esta Comisión. Ojalá la feria sea como la del año pasado, pero eso es casi imposible. La materia prima, los toros vienen en las mejores condiciones posibles y si hablamos de toreros son carteles muy fuertes.

Indultado en 2024 «'Almirante' está perfectamente recuperado. Como semental está en un cercado con 46 vacas»

–Los tres ganaderos repiten. ¿Le comentaron cuál fue su sensación al finalizar la pasada feria?

–El ganadero de 'Loreto Charro' se fue muy contento de tres toros y menos contento de los otros tres, pero en esa corrida se cortaron seis orejas. Qué te voy a comentar de Lucas Carrasco, de 'Ana Romero' que va a repetir por vez décimocuarta y para Joaquim Grave, el titular de 'Murteira Grave', el indulto y las cuatro vueltas al ruedo en años anteriores suponen afianzar el renacimiento de esta ganadería que fundó su padre y que le está permitiendo, gracias a nuestra plaza, volver a entrar en el circuito. Este año viene muy satisfecho. Su corrida la van a lidiar dos toreros del grupo A, cosa que nadie ha programado todavía, como son Emilio de Justo y Borja Jiménez abriendo la tarde un torero tan querido en Azpeitia como Paco Ureña. Un cartel muy bien rematado en mi opinión.

–¿Ha visto en el campo la corrida de 'Murteira'?

–He visto las tres. La corrida de 'Murteira' es un encierro precioso, con hechuras de poder embestir; luego no sabemos qué pasará, pero está en una línea ascendente; en Teruel le acaban de cortar tres orejas a una corrida. Yo confío mucho.

–Una pregunta obligada: ¿Ha visto a 'Almirante'?

–Claro que le he visto; perfectamente recuperado. Y como semental está en un cercado con 46 vacas.

–Para abrir boca, el día del Patrono la repetición del cartel del año pasado. ¿No había duda?

–A nosotros nos interesaba más anunciar esta corrida el día 2, pero tenemos un conflicto con la Feria de Huelva. Coincidimos en fechas, y en este caso nos hemos adaptado. Además, hemos tenido una pequeña problemática con los toros de 'Loreto Charro'. Veedores, ganadero, los mismos toreros, cada uno tiene una opinión y al final vamos a traer cuatro toros de 'Loreto Charro' y cuatro toros de 'El Vellosino'. Los ocho están bien. El cartel de toreros se repite: fueron dos orejas por coleta. Los tres vienen con muchas ganas; les gusta mucho la plaza, es bonita, coqueta, un público educado, entendido, en resumen: una verdadera plaza de toros. Si a eso le añadimos que este año Morante ha roto todos los esquemas del mundo taurino, es el mejor torero del momento, sin ninguna duda y lo está demostrando tarde a tarde, con faenas históricas. Con Azpeitia ha demostrado igual que Daniel Luque tener una relación especial y Juan Ortega no lo dudó ni un instante.