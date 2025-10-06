La piratería repunta un 9% tras diez años a la baja con un perjuicio de 3.000 millones

La descarga ilegal de películas, música, series, libros... se había contenido en los últimos diez años. Pero las medidas adoptadas hace una década para frenar ... esta práctica han dejado de ser suficientes. La piratería vuelve a repuntar, y pone de nuevo en jaque a los creadores de contenidos culturales, artísticos e industrias de cine, música, literatura, prensa..., que solo el año pasado, sufrieron un perjuicio económico de 3.032 millones de euros por los más de 7.300 millones de contenidos que los consumidores se apropiaron sin pagar un céntimo.

El último informe del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, realizado a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, vuelve a activar las alarmas en el sector, que reconoce su «frustración». «No podemos despreciar el esfuerzo inmenso» realizado para revertir la situación de hace una década, indica Carlota Navarrete, directora general de la entidad, pero «como se venía intuyendo no es suficiente. Los infractores han modificado nuevamente los modelos para eludir el impacto y es imprescindible y urgente implementar nuevas estrategias para restablecer la legalidad», reclama.

Las apps y los servicios de mensajería y redes sociales han abierto nuevas vías a los infractores para acceder y obtener contenidos culturales sin pagar. Una práctica que, según el informe, no solo repercute en los creadores y empresas culturales sino a las arcas públicas, que dejaron de ingresar 955 millones de euros el pasado año, y a la creación de puestos de trabajo. Según su cálculo, se dejaron de crear 188.058 empleos directos o indirectos.

El argumento más utilizado: «Pirateo para evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste»

La mitad de los contenidos descargados por los piratas digitales son estrenosy novedades con menos de un año de antigüedad

El estudio constata que, tal y como preveían dada la tendencia de los últimos años, en 2024 se «consolidó» el consumo de contenidos digitales ilegales en todas las ramas de la industria cultural, aunque fueron las descargas fraudulentas de series y películas las que más crecieron, pasando del 27 al 39%. Le siguen los libros (38%) y la música (34%), y por detrás periódicos, imágenes, revistas y videojuegos. El valor total de todos esos productos aumentó hasta los 42.782 millones de euros, de los que 14.142 millones corresponden a la música, que es la disciplina «más castigada» por la piratería con 2.848 millones de accesos ilegales a discos y canciones.

El daño económico provocado a los sectores culturales o informativos fue de más de 3.000 millones, con los periódicos y revistas como los más perjudicados (752 millones de euros), pese a ser la única categoría que amortiguó ligeramente las descargas ilícitas.

Los estrenos y novedades que salen al mercado con menos de un año de antigüedad son los contenidos más codiciados por los piratas digitales, que en el estudio reconocen que su principal motivación para descargarse contenidos de forma ilícita es «evitar pagar por un contenido que luego, posiblemente, no me guste». El 64% de los encuestados esgrime este argumento para justificar su práctica, aunque otros reconocen que consumen música, series o películas gratis porque están convencidos de que nadie les pillará. El 'no pasa nada y lo hace todo el mundo' es la explicación que arguye un 30% de estos 'piratas' de contenidos digitales.

Los consumidores aseguran que encuentran los contenidos ilícitos, sobre todo, a través de buscadores (56%) y redes sociales y mensajería (29%), y con estos últimos dispositivos se enteran, a través de grupos de Telegram o WhatsApp, de los portales o dominios donde rastrear.

Bloqueo y concienciación

Y, aunque practiquen estas descargas ilícitas, paradójicamente reconocen que esos sectores uqe 'piratean' son «estratégicos y dinamizadores de otros». Ellos mismos apuntan a «mayor concienciación» y «bloqueo de webs piratas» como las soluciones más efectivas para combatir esta práctica.

Además, un 68% propone multas a los «proveedores de internet» y un 52% se muestra a favor de sancionar a los usuarios.

Desde la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos también exponen una renovada batería de medidas para frenar la piratería. Por un lado, urgen a aprobar el proyecto de ley para implementar ya el Reglamento de Servicios Digitales que contempla medidas contra la piratería, y reclamar control a nivel europeo. También exigen que se imponga «la obligación de colaborar a todos los servicios utilizados para la difusión de contenido ilícito», incluidas redes sociales, servicios en la nube, tiendas de aplicaciones...; dar un nuevo impulso a la «estrategia follow the money» para evitar la financiación y obtención de beneficios por los infractores, y adoptar medidas «plenamente eficaces para proteger los contenidos culturales sensibles al tiempo como estrenos, novedades y publicaciones diarias».