Antonio Peña posa en la galería La Central de Donostia frente a su muestra 'Isegoria'. Iñigo Royo

Pinturas de Antonio Peña que dan voz a la mujer y a los inmigrantes

El filósofo y artista expone una treintena de obras en la galería La Central que reivindican el derecho a la palabra de todas las personas

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:57

'Isegoria' es un término de la antigua Grecia que viene a significar «el derecho a la palabra de los ciudadanos en la asamblea». De ... dicha afirmación, podría deducirse que todos tenían derecho a la palabra, «pero no era así», recuerda el filósofo y artista Antonio Peña (Azpeitia, 1962), «porque la categoría de ciudadano sólo la tenían aquellos varones nacidos en la polis, por lo que quedaban excluidas las mujeres, los esclavos y los extranjeros». Partiendo de la idea que transmite esta palabra griega, Peña ha creado una obra pictórica que expone en la galería La Central de Gros hasta el próximo 30 de septiembre en la que reivindica el derecho a la palabra de todos las personas.

