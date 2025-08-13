Gabino Diego está disfrutando con su último trabajo, 'Pijama para seis'. Eso se nota. El actor madrileño comienza a contar la trama de esta comedia ... escrita por el francés Marc Comeletti y estalla en contagiosas carcajadas. La obra se representa entre hoy y el domingo en el Teatro Victoria Eugenia.

– Anime al público guipuzcoano a ir a ver 'Pijama para seis', aunque no parece que haga mucha falta porque las entradas se están vendiendo muy bien.

– Es una función realmente divertida. Hecha para que la gente disfrute y se lo pase muy bien. Por debajo no tiene tanto mensaje como en otras ocasiones, aunque el que quiera lo puede encontrar. Sobre todo es una pieza de relojería dentro del vodevil. Está muy bien escrita y los gags muy medidos. La historia habla de la infidelidad. Es un hombre que, ante la ausencia de su mujer, ha decidido montar una fiesta con su amante y un amigo en su casa de campo. Lógicamente, para que haya lío, la mujer aparece y también tiene sus secretos. Luego hay una cocinera que a su vez es otro lío muy gracioso. En los primeros cinco minutos el público ya está metido de lleno en la trama.

– Por lo que cuenta parece una comedia de mucho ritmo, tipo las de Lubitch de los años 30 y 40.

– Es un estilo 'Sé infiel y no mires con quien', comedias que desde hace tiempo no se hacían. Jesús Cisneros ha querido apostar por ellas. Es un teatro maravilloso. Hacer un buen vodevil es muy difícil.

– Llega en plena Semana Grande donostiarra. ¿En esta época el público busca algo más ligero y es más fácil de contentar?

– Es la función ideal para las fiestas. No es nada sesuda, de las que tengas que pensar. Está hecha para pasar un buen rato, divertirse y sobre todo sabiendo la complejidad que tiene por detrás una buena comedia, es mucho más difícil que el drama.

– Usted suele decir que toda comedia esconde un drama. ¿También en este caso?

– El sufrimiento que tienen es que deben estar apagando fuegos todo el rato para que no les pillen en esa bola de despropósitos que va creciendo, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Al final todo se resuelve como en las comedias de Lope de Vega.

– ¿Cómo es su personaje?

– Un creativo de publicidad catalán que acaba de llegar de Nueva York y que enseguida el público descubre que está liado con la mujer de su amigo. Para el resto de los personajes es un pobre hombre, pero para el espectador, que tiene todas las claves, un caradura. Todos están engañados. Cuando interpreto un papel siempre me agarro al drama. Al espectador le divierte ver cómo lo pasa mal el personaje. En este caso cuando trata de evitar que descubran a su amigo. Cuando la leí, le dije a Jesús Cisneros, otro de los protagonistas, que tenía que producirla. Me sorprendió su calidad.

– ¿Existe un tipo comedia que podría denominarse 'género Gabino Diego'?

– Ya me gustaría. Como el 'landismo'. Yo, como todos los actores, lo intento hacer lo mejor posible, tanto en comedia como en drama. Lo único que quiero es que el espectador disfrute y en este caso lo va a hacer no solo conmigo, sino con todos los actores que participan en 'Pijama para seis'. Son el 'all star' de la comedia. Ahí están Cisneros, Amaia Vargas, Isabel Gaudí, Sabrina Praga.

– ¿Gabino Diego y humor son dos conceptos inseparables?

– Para mí, el humor siempre ha sido una válvula de escape. Cuando las cosas han ido mal, el humor me ha ayudado a no pasarlo tan mal. De casi todo se puede hacer humor.

– ¿Qué le hace reír?

– El absurdo, la inocencia del ser humano frente a la picaresca más mezquina y la maldad. Eso me hace reír, siempre con ternura. Mis ídolos son 'El Gordo y el Flaco'. Puedo estar muy deprimido, me pongo una de sus películas y me trasladan a otra época, me meten en un mundo cómico lleno de ingenuidad infantil.

– Lleva varias décadas dedicado casi en exclusiva al teatro. ¿Se definiría como cómico, entendido como ese actor itinerante que va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo?

– Yo no me defino. Llevo cuarenta años en la profesión. Me gusta viajar por todas partes con obras que divierten a la gente. Si eso es ser cómico, yo lo soy. Soy feliz haciendo teatro, me siento un afortunado.

– Ahora que en plena ola de calor buscamos refugios climáticos, ¿el teatro puede ser un sinónimo de refugio ?

–Es un refugio para los buenos y los malos tiempos. El teatro está para conmovernos y para enseñarnos, para que salgamos distintos al acabar la obra.

– El cine se le ha resistido en los últimos tiempos. ¿Tiene algo en perspectiva?

– Sí. Dentro de poco estaré haciendo una película, pero no puedo avanzar nada. La verdad es que yo me dedico a actuar allí donde me llamen: televisión, cine o teatro. Como decía mi amigo Félix Rotaeta, «el teatro es la madre que siempre te acoge». Si tu cuidas al teatro, el teatro te cuida a ti. Yo me siento muy afortunado. Además, ahora con la amenaza de la inteligencia artificial yo creo que el teatro va a ser uno de los pocos que no se va a ver afectado. No se puede replicar a un actor.

– ¿Tiene alguna manía antes de entrar al escenario?

– Me gusta estar hora y media o dos horas antes, pasear por el teatro, por el patio de butacas. Voy con tiempo para sentir el teatro. Entre tanto voy calentando la voz, practicando y metiéndome en el personaje. A veces he tenido pesadillas en las que no llegaba al inicio de la función. Unas pesadillas, por cierto, horrorosas. En una no podía cruzar al teatro porque había una autopista. Apareció a Rajoy, le pedía ayuda y me dijo que ya no se dedicaba a la política. Ahora procuro llegar con tiempo.