El Photomuseum explora las 'afinidades electivas' entre 22 artistas de primera línea

El Photomuseum de Zarautz acoge por cuarto año consecutivo una exposición confeccionada a partir de obras de la colección de Fernando Gárate y Estrella Gómara, ... en esta ocasión también comisariada por José Ramón Amondarain bajo el título de 'Mirar a braza'. La muestra, que permanecerá abierta hasta finales de agosto, reúne 23 obras de 22 artistas, entre los que figuran Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Jordi Teixidor, June Crespo, Unai San Martín, Manu Muniategiandikoetxea, Maider López, el propio Amondarain o Iñaki Gracenea.

'Mirar a braza' responde a una propuesta de los propios coleccionistas, que recurrieron a Amondarain, amigo de la pareja desde hace años. «Su intención con estas exposiciones es activar la colección, en este caso, con 23 obras, algo menos de la treintena habitual porque en esta ocasión «hay algunas de gran formato», explica el comisario.

En cuanto a los formatos, la muestra incluye no sólo fotografía, sino también escultura y pintura, por deseo expreso de Martxel Altuna, responsable del centro zarauztarra, que señala que «estos tiempos de fotografía digital o artificial, no tiene sentido cerrarse a otras disciplinas artísticas». Altuna apunta a que Amondarain ha comisariado la exposición a partir de una suerte de 'afinidades electivas' de las obras basada en formatos o materiales.

Doble sentido

Por empezar por el título, Amondarain explica que con 'Mirar a braza' ha querido «recordarnos que toda técnica es técnica de cuerpo. A lo de 'a braza' le veo dos acepcionies: la primera, la de nadar 'a braza', relacionado con la supervivencia; y segundo, con un mirar para abrazar. Me gusta este juego que nos indica que la mirada no es algo voluntario. Hay una frase que me gusta mucho: los halcones tienen una visión extraordinario, pero no nuestra mirada».

A la hora de elegir las piezas que conforman esta cuarta exposición con los fondos de Gárate y Gómara, Amondarain niega cualquier vínculo temático entre las obras elegidas. El criterio ha sido otro: «Que cada obra esté acompañada en algún sentido de otra, hasta perder parte de lo que es porque lo absorbe la de al lado. Tiene que ver con una idea del detalle y de la adherencia».

Amondarain sugirió también la posibilidad de acompañar en esta ocasión la muestra con un catálogo «que sirviera no sólo como representación de la exposición, sino que contara con textos escritos por Jon Mikel Euba y a Muniategiandikoetxea –también presentes en 'Mirar a braza–. Es como si presentaran dos piezas en la publicación».

Amondarain cree que «la idea de considerar una colección de arte como un fondo patrimonial está obsoleta y en un cementerio»

El artista donostiarra asegura que «la idea de considerar una colección de arte como un fondo patrimonial está obsoleta y en un cementerio. Es una idea antiquísima que empezó con las grandes colecciones públicas, pero ahora esto está ya muerto. Incluso desde los museos se intenta, de cualquier manera, que esto tenga una trascendencia pública y viva». Y aquí señala que mostrar estas colecciones privadas se ha convertido en «una de las principales misiones» de estos centros, no en el sentido de que haya «una participación de instituto, en el sentido de que vengan y toquen teclas, sino más enfocada a la experiencia del espectador».

En opinión del artista donostiarra, «las personas que tienen colecciones deberían de activarlas, me da igual cómo, porque si no acaba siendo un fondo patrimonial». Y añade: «Idealmente, una colección responde a una visión personal del mundo, la del propietario. Si esto es así, es lógico que más allá de esos objetos la experiencia de contemplarlos sea viva». De lo que huye Amondarain es de un «acercamiento muerto» a cualquier exposición. Y también de explicitar cuál es esa visión del mundo en el caso de la colección Gárate-Gómara.

La cuestión temática

«Con 'visión del mundo' no me refiero a una cuestión temática, de hecho estaría muy lejos de eso que tiene que ver con los tiempos que corren y que es algo a lo que el arte nunca se ha dedicado», aclara. Y pone un ejemplo: «'Obras de arte en torno al feminismo'. Bueno, eso para mí es una cuestión temática. ¿Está mal? No, yo no lo juzgo, pero para mí el arte es otra cosa y muy difícil de definir. Los artistas nos dedicamos al arte porque no sabemos lo que es», asegura. En el caso de esta colección, hay presencia mayoritaria de artistas vascos –Prudencio Irizabal o Taxio Ardanaz–, pero también de otros nacionales –Ángela de la Cruz o Nico Munuera– e incluso internacionales –como es el caso del alemán Frank Thiel, el cubano Leandro Feal o los portugueses Pedro Calapez o José Pedro Croft–.

Siempre desde su punto de vista, indica que «cuando el artista se pone a trabajar, eso que ahora está tan de moda y que es el famoso 'proceso', está inscrito en un mundo sin acotaciones. Tú intentas representar la realidad, pero no sabes cuándo y dónde aparece».

Arriba, una fotografía de Maider López. En medio, la obra de Amondarain. Sobre estas líneas, la pieza de Ángela de la Cruz.

De vuelta a esta supuesta 'defunción' del coleccionismo, Amondarain no lo dice tanto en el sentido del final de una actividad, sino vinculada «a cómo está hoy en día el mundo del arte. Ha cambiado totalmente. De hecho, ha ido girando hasta el punto de que actualmente el mundo de la compra-venta y las tendencias están dirigidas por un sector técnico». Lo cual, a su juicio, provoca que «las colecciones acaben siendo en general una suerte de álbumes en los que cada uno tiene un cromo de Pepe o de Juan». Sin embargo, en su opinión, «en esa visión del mundo que entraña una colección más factores más allá del precio o del prestigio del artista».