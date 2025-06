Paul McCartney canta por sorpresa en el concierto de Springsteen en Liverpool El ex beatle apareció por sorpresa en el escenario de Anfield e interpretó con el de New Jersey 'Can't buy me love'

Lunes, 9 de junio 2025

A Bruce Springsteen le encantan las sorpresas y a Paul McCartney también. El músico de New Jersey actuaba en Liverpool la noche del sábado ... y el 'bombazo' fue la aparición en escena de uno de los músicos más ilustres de la ciudad, el exbeatle. Juntos, con el respaldo de la E Stree Band, cantaron 'Can't buy me love', uno de los clásicos de The Beatles. Los dos artistas se fundieron en un abrazo entre los aplausos de los aficionados que llenaban el estadio de Anfield en el segundo concierto del Boss en Liverpool.

Era una sorpresa en cierto modo anunciada, porque Springsteen y McCartney estuvieron juntos esos días en la ciudad inglesa en distintas actividades, como otro visita también sorpresa al Instituto de Artes Escénicas de la ciudad. Sobre el escenario de Anfield Springsten ironizó al presentar a su invitado. «Tenemos la suerte de contar con un joven invitado...», fue diciendo antes de que McCartney subiera y los dos se abrazaran ante los aplausos del público. No es la primera vez que comparten actuación, y el autor de 'The River' nunca ha ocultado que The Beatles fue una de sus influencias al principio de su carrera. Con el concierto del sábado Springsteen terminaba el paso por Gran Bretaña en su actual gira europea. Su siguiente cita es este miércoles en Berlín el próximo 11 de junio y seguirá por Alemana antes de pisar el estadio donostiarra de Anoeta en su doble cita de los próximos 21 y 24 de junio, únicos conciertos en España de la gira. Precisamente el estadio de Anoeta acomete ya los preparativos. Este sábado habrá un primer concierto de Fermin Mugurza y se aprovechará el montaje de la instalación para recibir luego a los grandes camiones que transportan los materiales de la gira de The E Street Band.

