Pablo y Manuel 'Chopera': «Es un orgullo que veinte años después siga habiendo toros en San Sebastián» MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 5 agosto 2018, 18:41

Ha transcurrido un año desde la última vez que conversé con Pablo Martínez Labiano y su hijo Manuel Martínez Azcarate. Igual que entonces, nos sentamos en el mismo despacho, alrededor de la misma mesa.

- Han pasado veinte años, ¿cuál es el balance?

-Pablo Martinez Labiano: En veinte años ha habido de todo. Ha sido muy largo; se han sucedido todo tipo de vicisitudes: políticas, sociales, financieras, pero finalmente estamos contentos, porque la plaza está ahí, continúa a pesar de que a muchos les hubiera gustado quitarla en este tiempo.

- Pablo Martínez Azcárate: Para nuestra familia es un motivo de orgullo; que continúemos es un homenaje a mi abuelo.

- P.M.L: Es un orgullo que en 2018, después de todo lo acontecido, estemos hablando de la Semana Grande taurina, que quiere decir que hay toros en San Sebastián. Costó mucho llegar al final del proyecto veinticinco años después del cierre del Chofre. Fue difícil social y financieramente. Se intentó en 1991 y no cuajó. En 1993 firmamos un convenio con el Ayuntamiento en el que cedíamos los terrenos de Illunbe, que eran de nuestra propiedad, a cambio de la posible construcción de una plaza de toros siempre que la financiación fuera privada. Se promovió y en 1998 estaba construida. Se hizo en base a una concesión que nos otorgó el Ayuntamiento para setenta y cinco años. Desgraciadamente fue impugnada por una serie de colectivos. Argumentaron que debería haberse realizado un concurso público y lo sacaron adelante, prosperando la impugnación hasta el tribunal supremo.

-¿Habían pasado ya dos años de litigios?

- P.M.L.: Efectivamente. El Ayuntamiento tuvo que anular la concesión y llegar a un nuevo convenio en el que era el nuevo propietario y nosotros los inquilinos. Nos quedamos con 'un palmo de narices'. Después de nuestra inversión y nuestro esfuerzo no podíamos garantizar a los donostiarras la Fiesta de los toros. Llegó Bildu y dimos toros los dos primeros años, pero los dos siguientes ya no hubo corridas en agosto. En 2015, gracias al gobierno municipal del PNV y Partido Socialista que apostaron por la Fiesta, se retomó la tradición y este va a ser el cuarto año. A nosotros nos gustaría asegurar a la afición que San Sebastián tuviera toros en Semana Grande de una forma habitual como ha sido tradición y como ocurre en Bilbao o en Pamplona. Es curioso pero todavía me preguntan por la calle, ¿va a haber toros este año?

-Pero hay quien se pregunta, ¿existe afición en San Sebastián?

- P.M.L.: Claro. La hubo y la hay, sin duda. Tuvimos aquellos primeros años en la Feria la cifra de abonados más alta después de Madrid y Pamplona. Hoy la crisis ha hecho mella y es verdad que no se puede hablar de las mismas cifras.

-M.M.A.:Desde la reapertura en 2015 notamos un aumento notable sobre la temporada de 2012; el 2016 con José Tomás fue un lleno absoluto en todos los festejos; pero en 2017 mejoramos los resultados de 2015 y este año esperamos seguir aumentando.

-Llegará 2019 y las elecciones municipales.

- P.M.L.: Bueno, no sé lo que puede ocurrir. Se ha convocado un concurso para la venta del complejo de Illunbe salvo la plaza de toros. Hemos solicitado el alquiler por cuatro años más. En definitiva, nos gustaría una solución a más largo plazo que nos permitiera no tener que planificar año a año, sino con un horizonte más lejano. Los toros en San Sebastián ya han demostrado que no son una cuestión de supervivencia sino de consolidación.

- ¿Y por qué no salió la plaza a concurso con el resto del complejo?

- P.M.L.: Mi opinión es que se trata de un tema jurídico, de la figura jurídica que hoy tiene la instalación. Se incluyó en el Patronato Municipal de Deportes y figura como un equipamiento polideportivo En todo caso, repito, estimo que es un problema jurídico y obviamente todos los problemas jurídicos pueden solventarse.

- Volvamos al presente entonces. Se aumenta un festejo, desaparece la corrida mixta y vuelve el festejo de rejones. Y hay dos cosas que desconciertan al aficionado: el cartel de rejones y la corrida de Santiago Domecq.

- P.M.L.: Pablo Hermoso de Mendoza es la figura indiscutible del rejoneo de toda la historia. Su vinculación con Illunbe es total. Desde la primera feria ha estado anunciado siempre, incluso algún año en más de una ocasión. Además, como navarro y personalmente, tiene una gran vinculación con San Sebastián. Él siempre recuerda muchas aventuras y algunas tardes de carnaval galopando por la Concha. Luego está su hijo que está apretando muchísimo. Y qué mejor ocasión para la presentación de Guillermo en el País Vasco que un mano a mano con su padre. Y que sea reñido, que el padre se enfade taurinamente con el hijo.

-¿Y la corrida de Santiago Domecq?

- P.M.L.: Esta ganadería quizás no sea tan conocida. Es corta, con un encaste Domecq/Osborne, pero actualmente de primer orden. El pasado año propició que 'El Juli' cortara cinco orejas y un rabo a tres de sus toros en el mano a mano con Morante el día que cortó la temporada, deprimido, al fracasar con tres toros de otra ganadería. Toros con buenas hechuras y trapío. A ver si cuatro o cinco responden como aquellos. Por otra parte, volver a contar con una corrida de 'El Parralejo' después de su triunfo del pasado año es un autentico lujo. Para mí esa corrida fue una de las más completas de las que vi en toda la temporada. Poco que decir de Victoriano del Río y Hernández/Garcigrande. Ahora mismo son las dos ganaderías más reputadas por su casta y movilidad y por ello las que prefieren los toreros.

-¿Y en cuanto a los toreros que van a lidiarlos cada tarde?

-M.M.A.: En el cartel del domingo repiten dos del pasado año. Uno de ellos fue el triunfador de la Concha de Oro, Luis David. López Simón salió a hombros el año 2016 y este año lo ha hecho en Las Ventas. Y encabeza el cartel quizás el torero que despierta actualmente más interés en los aficionados guipuzcoanos, Curro Díaz. El lunes quizás sea el día en el que hemos puesto más ilusión. Antonio Ferrera, tiene que comenzar a apretar y seguro que lo va a hacer en San Sebastián; Castella es otro de los triunfadores de San Isidro, y Ginés Marin, una vez que Roca Rey es ya una figura, es el primero en la fila de los toreros jóvenes, emergentes. Ese día si todo se alinea, los toros también, va a ser una gran corrida.

- La corrida de la víspera de la Virgen quizá sea la más mediática en cuanto a los toreros.

-M.M.A.: La víspera del día de La Virgen es un cartel de relumbrón. Roca Rey está en un momento cumbre y la afición donostiarra no puede perdérselo. Viene acompañado de dos toreros importantes. Enrique Ponce, de quién todo está dicho: veintisiete años de alternativa, cincuenta y dos toros indultados y primera puerta grande en Illumbe. Y Cayetano que nos sorprendió el pasado año, que hace un toreo de un corte muy personal. Cada vez más parecido a su padre, en lo físico y en la forma de torear. Entrega máxima, mucha casta.

- Sin embargo, a priori, el día grande será el de la Virgen.

-M.M.A.: Sí, para este día tenemos un cartel super rematado, con dos figuras indiscutibles como son 'El Juli' y José María Manzanares. Y con ellos Juan José Padilla en su despedida. Padilla y San Sebastián tienen una relación especial. Aquí ha tenido tardes de triunfo, con el indulto de Muroalto, único en la plaza, y de angustia y de sangre, otras veces. Era imposible que no estuviera en los carteles.

-¿Cómo calificarían la feria que han diseñado?

-M.M.A.: Creemos que al final ha salido una feria muy equilibrada y para el gusto de todos, tanto para el público local como para el foráneo, para el aficionado o para el espectador ocasional. Y por las nacionalidades de los toreros que participarán, muy internacional, como lo es la ciudad.