Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
DK Sessions

'Naniren etxea' abestia hautatu du Sua Enparantzak

Argitaratu duen lehenengo abestia da, familian une gogorra bizitzen ari zela izandako bizipenetatik eta sentimenduetatik sortua

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Ostirala, 19 iraila 2025, 12:37

«Une pertsonal eta familiar gogor» batetik abiatuz, «bizi izan dituen sentimenduetatik» jaio da Sua Enparantza (Donostia, 2003) aktore, dantzari eta artista multidiziplinarraren lehen kantua, 'Naniren etxea', DK Sessions-en baitan grabatu dena. Arkaitz Miner eta Mr. Luken lagun izan ditu grabazio prozesuan «unibertso gazte eta pertsonalaren leiho bat» eskaintzeko, hain zuzen anaiari eskainitakoa baita.

Sua Enparantzaren Naniren etxea podcasta, singlea eta bideoa dagoeneko eskuragarri dituzu Donostia Kulturaren webgunean eta aipatutako plataformatan

Song Exploder, Tiny Desk, KEXP eta Bizarrap Sessions moduko proiektuak eredutzat hartuta, DK Sessions formatu berritzaileak ikusgarritasun handiagoa eman nahi dio bertako zein nazioarteko musika eszenari eta garai baten testigantza jasotzeko helburua du. Funtsean musikari bat egun batean estudiora doa single bat grabatzera eta une hori podcast narratibo, bideo eta single formatuan jasotzen du. Lehen saioan Maite Larburu izan zen gonbidatua eta bigarrenean Iban Urizar 'Amorante'.

Elhuyar eta Ulu Mediarekin elkarlanean egindako ekimena da. «Elkarrizketan, kantua osatzen duten hitzak eta doinuak nola sortu diren kontatu digu, eta une batzuetan isiltasuna ere funtsezkoa bihurtzen dela erakutsi. Soinuak, gorputzak eta emozioek hartu dute protagonismoa grabazio honetan».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  6. 6 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  7. 7

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  8. 8 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  9. 9

    Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  10. 10 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Naniren etxea' abestia hautatu du Sua Enparantzak

&#039;Naniren etxea&#039; abestia hautatu du Sua Enparantzak