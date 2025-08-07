Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viva Belgrado taldea Bonberenean izango da abuztuaren 15ean

Sarrerak egunean bertan lortu ahalko dira 10 euroko prezioan 21:30etik aurrera

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Osteguna, 7 abuztua 2025, 15:01

«Poetikoa eta politikoa» batzen zituen 'Canciones de los Cielos' diskoarekin post-rocka eta autogestioa uztartu zituen Viva Belgradok eta, bide batez, hasiera-hasieratik erakutsitako filosofia eta konpromisoa berretsi. Datorren ostiralean, abuztuak 15, Bonberenean (Tolosa) izango dira, euren proiektua 2011n aurkeztu zutenetik hainbatetan 'etxe' izan duten lekuan. Sarrerak 10 euroan izango dira salgai. Ezingo da aurrez lortu, antolakuntzak azaldu duenez 21:30etik aurrera bertan eskuratu ahalko dira soilik.

Urrun geratzen da 2011 hura, post-punka egiteari ekin ziotenekoa. Kritikak bere gitarra sendoak eta 'screamo' ahotsak nabarmentzen ditu eta zuzenekoek bere lehergarritasuna eta energia agerian uzten dute. Candido Galvez (abeslaria eta gitarrista), Pedro Ruiz (gitarrista), Ángel Adueño (baxua) eta Álvaro Moreno (bateria) musikarien arabera, 'emotrap' soinua harrigarria da, batez ere 'Guillotinas' single hura.

Bide horretan hainbat talderekin elkarbanatu du oholtza, besteak beste eszena esperimentaleko edo 'ambient'-eko izen indartsuenetako batzuekin, hala nola Radiohead, Sigur Rós, Iron Maiden eta The Offspring. Toundra eta Jardín de la Croix-ekin batera Madrilgo Kirol Jauregian egindako emanaldia edo zale askok memorian gordetzen duten emanaldia izan zen bere puntu gorenetako bat, eta 'mainstream' eko aurkezpen-gutun gisa ere balio izan zien, Berri Txarrak taldearen telonero gisa 1.500 ikusle baino gehiagoren aurrean La Riviera mitikoan.

'Canciones de los Cielos' lanaren aurretik heldu zen 'Bellavista' (2020), «leherkortasuna eta energia», kritikak nabarmendu bezala, eta 'Guillotinas' singlearen jaurtiketarekin hainbeste eztabaida sortu zuen soinuaren jarraipena. Beti, gainera, bilakaerari aterik itxi gabe.

