La violinista Nerea Arriola recibe la beca Nicanor Zabaleta 2025

La violinista Nerea Arriola (Mendaro, 2002) es la ganadora del concurso para obtener la Beca Nicanor Zabaleta 2025, según anunció este lunes el Departamento Foral ... de Cultura. La ayuda, dotada con 15.000 euros, tiene como objetivo impulsar las carreras de jóvenes instrumentistas de cuerda del territorio. Es el segundo año que Arriola se hace con la beca.

Nacida en el seno de una familia musical en Mendaro, Arriola inició sus estudios de violín a los cinco años. Tras completar el Grado en Musikene con Matrícula de Honor -matrícula de honor-, ha continuado su formación en la International Menuhin Music Academy de Rolle (Suiza), bajo la tutela de maestros como Renaud Capuçon, Oleg Kaskiv y Guillaume Chillemme. Su próximo objetivo es cursar el Máster en Interpretación de Violín en la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU).

Ha sido galardonada en concursos internacionales en España, Portugal, Bruselas y Polonia, y recientemente obtuvo el XIII Concurso Internacional Peregrinos Musicales de Santiago de Compostela (2023). Como intérprete, ha actuado en auditorios de prestigio como el Auditorio Nacional de Madrid, Stadtcasino de Basilea, Victoria Hall de Ginebra o el KKL de Lucerna, y ha formado parte de festivales como el Pablo Casals de Prades, Gstaad Menuhin Festival o Festival de Pâques d'Aix-en-Provence.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha querido subrayar que «apoyar desde lo público la formación de nuestros jóvenes músicos es una apuesta decidida por el futuro de la cultura. Gipuzkoa cuenta con un talento musical extraordinario y queremos ofrecerles las oportunidades necesarias para que puedan desarrollarse plenamente y proyectarse internacionalmente. Con esta beca honramos la memoria de Nicanor Zabaleta, y reforzamos nuestro compromiso con las nuevas generaciones».