Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La violinista Nerea Arriola recibe la beca Nicanor Zabaleta 2025

La ayuda, dotada con 15.000 euros, tiene como objetivo impulsar las carreras de jóvenes instrumentistas de cuerda del territorio

J. A.

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:47

La violinista Nerea Arriola (Mendaro, 2002) es la ganadora del concurso para obtener la Beca Nicanor Zabaleta 2025, según anunció este lunes el Departamento Foral ... de Cultura. La ayuda, dotada con 15.000 euros, tiene como objetivo impulsar las carreras de jóvenes instrumentistas de cuerda del territorio. Es el segundo año que Arriola se hace con la beca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El popular donostiarra que comprueba si se puede ir andando a la isla de San Sebastián
  2. 2 Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  5. 5

    GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel
  6. 6 Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi»
  7. 7

    La Asamblea francesa retira la confianza a Bayrou y precipita la caída del Gobierno
  8. 8

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  9. 9 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones
  10. 10 La fiesta se impone a la tensión en el Alarde de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La violinista Nerea Arriola recibe la beca Nicanor Zabaleta 2025

La violinista Nerea Arriola recibe la beca Nicanor Zabaleta 2025