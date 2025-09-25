Víctor Manuel regresa a Donostia con nuevo disco y concierto el 16 de mayo

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha anunciado que volverá a actuar en Donostia el próximo 16 de mayo, una cita en el Kursaal que llega ... acompañada de un momento especial en su trayectoria: el lanzamiento de un nuevo disco con canciones inéditas, el primero desde 'Casi nada está en su sitio' (2018). El artista ha adelantado la noticia a través de sus redes sociales, y Getin ha concretado que la cita en Gipuzkoa será en el Kursaa y que las entradas se pondrán a la venta el próximo martes día 30l. Además, la gira tendrá otras paradas como Sevilla (11 de abril), Valladolid (13 de junio) o Málaga (15 de noviembre).

No será, ni mucho menos, la primera vez que pise un escenario en la capital guipuzcoana. Su última visita tuvo lugar el 23 de abril de 2023 en el Kursaal, dentro de la gira de su 75 aniversario, 'La vida en canciones (El escenario lo cura todo)'. Aquella velada fue un repaso emocionante a sus grandes himnos, desde 'Sólo pienso en ti' a 'El abuelo Víctor', entre otros muchos, que reafirmó la vigencia de un repertorio convertido en memoria colectiva. La de esta vez apunta «seguirá la estela de otras grandes giras, en las que no faltarán los grandes éxitos».

En una entrevista concedida a este periódico en 2023, con motivo de su último concierto, el cantante recordaba su primera vez en la ciudad: «La primera vez que canté en San Sebastián fue en La Perla, fíjate». También reconoció sus frecuentes visitas a Donostia, porque «aquí tengo gente muy querida».

Nueva etapa

En esta ocasión, Víctor Manuel regresa con novedades bajo el brazo. Hace unas semanas presentó el sencillo 'Solo a solas conmigo', producido por su hijo David San José, como adelanto de su nuevo álbum, para el que ha cambiado de discográfica. La canción, que el propio músico describe como «un canto a la vida», refleja su mirada actual: crítica, pero también optimista frente al paso del tiempo. El disco verá la luz en los próximos meses y dará inicio a una gira nacional el próximo año, que comenzará el 7 de marzo en Santiago de Compostela, con parada en otras grandes ciudades, entre ellas, San Sebastián como punto destacado.

Este proyecto llega tras varios hitos recientes en su carrera. En 2024 publicó 'Sinfónico' (En directo), donde reinterpretaba su cancionero con orquesta y coro. Pero Víctor Manuel huye de la nostalgia y se muestra decidido a seguir componiendo y compartiendo música nueva, en una etapa marcada por la reflexión y la cercanía con su público.

Las entradas para el Kursaal se pondrán a la venta el próximo martes. La cita donostiarra se suma a la espera de ver cantar a su pareja Ana Belén, con su respectiva gira en solitario 'Más D'Ana', que llegará el próximo el 8 de noviembre, con el aforo casi completo. Un reencuentro con un artista fundamental de la canción que vuelve a demostrar que su voz y sus historias siguen teniendo mucho que decir.