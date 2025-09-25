Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cantautor Víctor Manuel en su concierto del Kursaal, en 2023. Fernando De la Hera

Víctor Manuel regresa a Donostia con nuevo disco y concierto el 16 de mayo

El cantautor incluye San Sebastián en la gira de 2026, en la que repasará sus grandes éxitos en un concierto en el Kursaal. Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 30

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:20

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha anunciado que volverá a actuar en Donostia el próximo 16 de mayo, una cita en el Kursaal que llega ... acompañada de un momento especial en su trayectoria: el lanzamiento de un nuevo disco con canciones inéditas, el primero desde 'Casi nada está en su sitio' (2018). El artista ha adelantado la noticia a través de sus redes sociales, y Getin ha concretado que la cita en Gipuzkoa será en el Kursaa y que las entradas se pondrán a la venta el próximo martes día 30l. Además, la gira tendrá otras paradas como Sevilla (11 de abril), Valladolid (13 de junio) o Málaga (15 de noviembre).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Víctor Manuel regresa a Donostia con nuevo disco y concierto el 16 de mayo

Víctor Manuel regresa a Donostia con nuevo disco y concierto el 16 de mayo