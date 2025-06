Así fue el último concierto de Bruce Springsteen antes de llegar hoy a Donostia

Antes de su llegada de este jueves a San Sebastián, Bruce Springsteen y su banda llenaron ayer el Deutsche Bank Park de Frankfurt de fans ... ansiosos por disfrutar de su música. Aunque aún está por descubrir qué sorpresas nos reservará el artista en su doble cita en la capital guipuzcoana, con el concierto de ayer ya ha ofrecido algunas pistas de cómo será el show.

El medio local 'Frankfurter Allgemeine' destaca el «gospel dulce y el rock duro» de las canciones del 'Boss', que durante su actuación en Alemania acompañó con discursos «a favor de la democracia y por los oprimidos». Es la primera actuación de Springsteen en la ciudad germana desde hace más de 10 años. Y los cronistas locales la han comparado con un oficio religioso.

En redes sociales, fans comparten fotografías y vídeos de toda la actuación y un estadio a rebosar. Springsteen abrió ayer el concierto con 'No Surrender', agarrando así la completa atención de los allí presentes. Continuó con 'Land of Hopes and Dreams', nombre que también lleva la gira y que llega este fin de semana a Donostia.

El 'Frankfurter Allgemeine' menciona en sus crónicas que la elección de canciones de Springsteen son una «advertencia política». «Para Springsteen, la 'Land of Hopes and Dreams' ('la Tierra de la Esperanza y los Sueños'), su patria estadounidense, ha sido víctima de un gobierno autocrático y corrupto. El pueblo estaba dispuesto a creer a un 'Rainmaker' ('Hacedor de lluvia'), que aún hoy les promete el azul del cielo gris», en una alusión velada Donald Trump.

A pesar de los solemnes mensajes que compartió ayer el artista de New Jersey, en ningún momento dejó de lado la música y el espetáculo. El concierto se convirtió en un «colorido teatro», en el que la E-Street Band, que acompaña siempre al 'Boss' en sus conciertos y que se amplía con vientos y percusiones, mantuvieron la energía durante las tres horas que duró el show. Las canciones no siguieron un orden cronológico, pero Springsteen sí se guardó las más conocidas, las que más fuerte resonaron en el estadio, para el final. 'Born to Run', 'Born in the U.S.A.', 'Bobby Jean', 'Dancing in the Dark'. El intérprete cerró el show con una canción de Bob Dylan, 'Chimes of Freedom', para que «se conmueva el corazón de camino a casa».

El músico y su banda permanecerán en Donostia hasta la semana que viene, y aprovecharán la visita para hacer un poco de turismo. Por lo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de cruzarse con Springsteen por las calles de San Sebastián, además de disfrutar de él en los conciertos, cuyas entradas están oficialmente agotadas. Tanto en la cita del sábado como la del próximo martes acudirán al estadio de Anoeta hasta 40.000 espectadores.