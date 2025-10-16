El tributo de La Oreja de Van Gogh que presagió la foto del regreso de Amaia Montero El grupo que emula a La Oreja de Van Gogh, La Otra Oreja, ha mostrado su sorpresa en redes por la similitud de ambas fotografías

M. S. Jueves, 16 de octubre 2025, 13:11 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

«Las casualidades no existen…¿o sí?», es la frase con la que arranca la sorprendente publicación en sus perfiles en las redes sociales de La Otra Oreja, uno de los grupos tributo a La Oreja de Van Gogh más populares de los que existen y que presagió la foto del regreso de Amaia Montero. Pese a interpretar e imitar con conjunto donostiarra, esta formación es muy exitosa y recibe grandes alabanzas entre los fans, que corearon el año pasado sus canciones en los más de 60 conciertos que ofrecieron por toda la península, en una gira que también pasó por Gipuzkoa gracias a una actuación en Urnieta.

«En junio de este año, en 'La Otra Oreja' hicimos esta foto sin imaginar lo que el destino tenía preparado», cuentan en la publicación, refiriéndose a la fotografía subida ayer por el grupo donostiarra en la que anunciaban el regreso junto a Amaia Montero, aunque sin su guitarrista, Pablo Benegas.

Cuatro meses después, «La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia, con una imagen sorprendentemente parecida», destacan tanto de la cuenta de este tributo nacido en el año 2023 gracias a la unión de Laura Batiste, la doble de Amaia Montero y DLOCOS, tributo a El Canto del Loco.

Similitud con la fotografía de La Oreja de Van Gogh

«Como si el universo quisiera jugar con esas casualidades bonitas, o recordarnos que los caminos que vibran en la misma frecuencia acaban por cruzarse de alguna manera», destacaba en redes el tributo ante la similitud de ambas fotografías.

Y es que, en ambas instantáneas puede verse a los miembros del grupo posando en medio de un pasillo, con dos paredes a los lados y un ventanal de fondo. Una fotografía que, aunque no haya sido tomada en el mismo edificio, tiene un parecido innegable. La cantante de La Otra Oreja, Laura Batiste, ha coincidido varias veces con los miembros del grupo donostiarra y guarda una gran relación con los actuales componentes y con Leire Martínez.