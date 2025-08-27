Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El compositor y director de orquesta inglés Thomas Adès. Marco Borggreve
Pianista, compositor y director de orquesta

Thomas Adès: «La música de Ravel es emoción pura y deslumbrante»

La Orquesta Nacional de la Ópera de París ofrece hoy en el Kursaal un concierto dedicado a Ravel en su 150 aniversario

Mari Jose Cano

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:21

Pianista, director y compositor, Thomas Adès (Londres, 1971) se estrena hoy en Donostia al frente de la Orquesta Nacional de la Ópera de París. La ... agrupación interpretará tres obras de Maurice Ravel en un encuentro atípico que incluye dos conciertos para piano y orquesta, uno de ellos del propio Adès.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  5. 5 El restaurante venezolano que se esconde en un polideportivo de San Sebastián: «Muchos donostiarras vienen a probar la arepa»
  6. 6

    La Real Sociedad pretende a Carlos Soler
  7. 7

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  9. 9

    La espectacular ola de Belharra aparece por sorpresa en la costa de Urruña
  10. 10

    «Venir a la isla es mejor que ir a Hawaii»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Thomas Adès: «La música de Ravel es emoción pura y deslumbrante»

Thomas Adès: «La música de Ravel es emoción pura y deslumbrante»