The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots, Trashville gunean
Abonamendu orokorrak salgai daude 140 euroko prezioan abenduaren 11 arte
DV
Asteartea, 18 azaroa 2025, 13:49
Gasteizko Azkena Rock Festival jaialdiak Trashville egitarauan izango diren lehen taldeen izenak ezagutarazi ditu, eta horien artean The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots nabarmentzen dira, besteak beste.
Jaialdiaren antolatzaileek jakinarazi dutenez, Trashville gunea «etengabe kaos izugarri batean murgilduta dagoen karpa bat da, non distortsioak agintzen duen, logikak porrot egiten duen eta kaosaren hegodun izakiek kontrola hartzen duten».
Bada, The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots taldeburuekin batera, Angel y Cristo, Bloodsucking Zombies From Outer Space, Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda eta Captain Trasho ere izango dira gunean.
Orobat, Cave Girls + The Neandergals, The Concrete Boys, Radioactivas, Restless Ramone, Stompin' Riffraffs eta Twin Ghosts taldeak ere igoko dira Trashville guneko oholtzara.
Azkena Rock Festival jaialdiaren 24. edizioa 2026ko ekainaren 18, 19 eta 20an ospatuko da Gasteizko Mendizabal gunea, eta Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May eta Darrel Highman, Jason Isbell & The 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Sugar, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo eta Nhil taldeak bilduko ditu, besteak beste.
Abonamendu orokorrak salgai daude azkenarockfestival.com/eu/ webgunean, eta hasierako prezioa mantenduko da abenduaren 11ko 10:00etara arte (140 euro gehi gastuak).
Era berean, eskuragarri daude Gaztea (24 urtetik beherakoentzat) eta Kuadrilla (ekitaldiari leial zaizkion lagun taldeentzat, bost bonu erostean seigarrena doan) bonuak. Aurreko edizioetan bezala, sarrera doakoa izango da 14 urtetik beherakoentzat.