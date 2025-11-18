Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Azkena Rock Festival

The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots, Trashville gunean

Abonamendu orokorrak salgai daude 140 euroko prezioan abenduaren 11 arte

DV

Asteartea, 18 azaroa 2025, 13:49

Comenta

Gasteizko Azkena Rock Festival jaialdiak Trashville egitarauan izango diren lehen taldeen izenak ezagutarazi ditu, eta horien artean The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots nabarmentzen dira, besteak beste.

Jaialdiaren antolatzaileek jakinarazi dutenez, Trashville gunea «etengabe kaos izugarri batean murgilduta dagoen karpa bat da, non distortsioak agintzen duen, logikak porrot egiten duen eta kaosaren hegodun izakiek kontrola hartzen duten».

Bada, The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots taldeburuekin batera, Angel y Cristo, Bloodsucking Zombies From Outer Space, Capitán Entresijos feat. Garganta Profunda eta Captain Trasho ere izango dira gunean.

Orobat, Cave Girls + The Neandergals, The Concrete Boys, Radioactivas, Restless Ramone, Stompin' Riffraffs eta Twin Ghosts taldeak ere igoko dira Trashville guneko oholtzara.

Azkena Rock Festival jaialdiaren 24. edizioa 2026ko ekainaren 18, 19 eta 20an ospatuko da Gasteizko Mendizabal gunea, eta Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May eta Darrel Highman, Jason Isbell & The 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, Sugar, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo eta Nhil taldeak bilduko ditu, besteak beste.

Abonamendu orokorrak salgai daude azkenarockfestival.com/eu/ webgunean, eta hasierako prezioa mantenduko da abenduaren 11ko 10:00etara arte (140 euro gehi gastuak).

Era berean, eskuragarri daude Gaztea (24 urtetik beherakoentzat) eta Kuadrilla (ekitaldiari leial zaizkion lagun taldeentzat, bost bonu erostean seigarrena doan) bonuak. Aurreko edizioetan bezala, sarrera doakoa izango da 14 urtetik beherakoentzat.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  6. 6 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  7. 7 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots, Trashville gunean

The Dwarves, Bridge City Sinners, Cuir, Henge eta Les Robots, Trashville gunean