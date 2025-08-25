Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Suite Seda taldea Tolosan izango da ostiralean

Aurten kaleratuko dute lehen albuma, funka ukitu modernoarekin eta nortasunez beteriko letrek lagunduta

I. M.

Astelehena, 25 abuztua 2025, 15:44

Suite Seda talde donostiarrak Tolosan kontzertua eskainiko du ostiral honetan 19:30ean San Frantzisko Pasealekuan 'Kultura Plazara' ekimenaren baitan. Publiko guztiantzako ekitaldia izango den honetarako sarrera doakoa izango da. Bere musikak funka berpizten du, ukitu modernoarekin eta nortasunez beteriko letrek lagunduta. Haiek dioten bezala, «Funka, zetaz jantzita ere, Suitean geratzen da».

Luca Grassi (ahotsa eta gitarra), Aimar Alonso (saxoak), Asier Eraña (baxua) eta Ander Larrañaga (bateria) kideek jam sessionetan jotzen ezagutu zuten elkar eta 2023an funk, soul eta disko musika jotzeko proiektu musikal bat osatzea erabaki zuten. Ordutik bi single kaleratu dituzte, 'Paranoia Funk' (2024), 'Frenesí' (2025), biak ala biak Criando Malvas Records-ek ekoitziak. Haiekin helduko da ere bi hauek eta beste kantu batzuek izango dituen aurkezpen kantua.

Katapulta Tour Gipuzkoa 2025 deialdian hautatuak, Donostiako Jazzaldian parte hartzeko hautatuak izan ziren ere. Bidean Dabadaba eta DOKA aretoetan eta Musika Parkean eta Musikagela Fest jaialdietan aritu dira, baita Bilbon Rocket eta Cotton Club areto entzutetsuetan. Uda honetan ere Gipuzkoan zehar beste hainbat emanaldi eman dituzte, besteak beste Arrasate Blues-en, Donostiako Aste Nagusian edo Arrasateko Taupa tabernan.

Katapulta Tour Gipuzkoa musikako eta formatu txikiko arte eszenikoetako programa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuak eta Kutxa Fundazioak bultzatzen dute, eta Buenawista Prolleckziom's -ek koordinatzen du.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  7. 7 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  8. 8

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  9. 9

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  10. 10

    Reacción que sabe a poco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Suite Seda taldea Tolosan izango da ostiralean

Suite Seda taldea Tolosan izango da ostiralean