El street punk y el Oi! se citan mañana en San Agustin Kulturgunea de Azpeitia

En la programación de la cooperativa Kulturaz de Azpeitia, el centro cultural San Agustín acogerá este sábado (21.00) una noche especial dedicada a los ... sonidos street punk y Oi!, en una cita que promete reunir a los amantes de la música más rebelde y callejera en torno a cuatro grupos referentes del panorama punk vasco.

El evento contará con un potente cartel. Against You, procedente de Iruña, nació en 2014 y se ha convertido en una de las bandas más activas dentro del street punk navarro, cuya música se caracteriza por la crudeza del punk ochentero.

EL CONCIERTO Cartel: Against You+Hell Beer Boys+Nafarroa 1512+Kontralde.

Día y lugar: Mañana, a las 21.00 horas en San Agustin Kulturgunea de Azpeitia.

Entradas: 13 euros.

Han pasado veintitrés años desde que se fundara el grupo goierritarra Hell Beer Boys y debutara en el gaztetxe de Ordizia con el ya histórico disco 'Ratas del Oria'. Tras cinco años de ausencia en los escenarios, los llamados «chicos cerveceros, hijos del infierno» volvieron renovados en 2018 con su sexto álbum 'Cuando ya no quede nadie'.

Desde Arbizu llegarán Nafarroa 1512, formada en 2010 que combina punk contundente y melodías afiladas con letras cargadas de identidad vasca, compromiso político y memoria histórica. A su lado estarán Kontralde, jóvenes de Arrasate que, con apenas unos años de trayectoria, han irrumpido con fuerza en la escena punk con su disco Erantzunen Bila (2023), mostrando que el relevo generacional vasco está más vivo que nunca.