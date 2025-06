Stevie Van Zandt también firmará libros en el 'despliegue' de The E Street Band en Donostia

Los músicos de Springsteen aprovecharán sus largos días donostiarras para promocionar sus trabajos propios. Se espera su llegada a Donostia el jueves, junto al Jefe, ... actúan en Anoeta el sábado y el martes y además de descansar en la capital guipuzcoana quieren 'vender' sus tareas individuales.

Así, el popular guitarrista Stevie Van Zandt, quizás el más carismático componente de la E Street Band, por sus pañuelos y por sus trabajos como actor en series como 'Los Soprano', estará el viernes en la Fnac firmando ejemplares de su autobiografía, 'Flechazos y rechazos'. Será desde las 16.00 hasta las 18.00h, y según anuncia el propio centro, sujeto a unas estrictas condiciones: «El evento está reservado para quienes tengan un ejemplar del libro de la edición en castellano, 'Flechazos y rechazos', que se puede reservar o comprar en Fnac Donosti. No se permiten selfis: un fotógrafo profesional estará presente para inmortalizar este momento único. No se permiten firmas de artículos personales, pósteres, artículos de Bruce Springsteen ni otros artículos». Y hay plazas limitadas, por lo que hay que inscribirse «para recibir la información práctica y reservar tu ejemplar».

Así se anuncia en los carteles colocados en la FNAC y en la web de la entidad. Donostia espera miles de visitantes para los conciertos del Boss del sábado y el martes. Muchos de los espectadores, fieles seguidores del músico, tienen entrada para los dos, así que se quedarán en la ciudad esos días, como la propia banda de Springsteen, y los componentes de la E Street Band quieren aprovechar esa concentración de fans.

La alineación de Max

El domingo será el turno de otro de los 'bolos' asociados a la presencia en San Sebastián de la troupe de Sprinsgsteen, con el 'jukebox' de Mighty Max Weinberg, legendario batería de la E Street Band. El proyecto llamado 'Max Weinberg's Jukebox' se nutre de «la mejor música de los años 60, 70 y 80», y es el público quien elige las canciones que sonarán en el concierto en tiempo real a través de pantallas de vídeo con más de 300 títulos, entre los que podrá escoger. Desde The Beatles y The Rolling Stones hasta The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick o los mayores éxitos de Bruce Springsteen.

Ya se conoce quiénes serán los músicos locales que acompañen al batería: serán los vizcaínos Guillermo 'William' Gutiérrez (voz, guitarra) y José Miguel Txemi Gándara (bajo), componentes del grupo Los Brazos, y también el guitarrista Rafael Gutiérrez, de Getxo, de la banda Ontario.

«Es un concierto hecho a medida para cada ciudad, cada noche y cada público, una oportunidad irrepetible para disfrutar de los himnos del rock con la energía de una banda legendaria y el alma de uno de los grandes baterías de la historia», decía la promoción del concierto que tendrá lugar el domingo a las siete de la tarde en el Victoria Eugenia. Las entradas se agotaron aunque hay lista de espera en previsión de que pueda haber anulaciones, así como entradas 'Meet and Greet', que permiten el encuentro con el batería.