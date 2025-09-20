Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El público, con auriculares, durante el concierto de ZETAK en Illunbe. Sara Santos

Sonido binaural y no inmersivo, dos conceptos

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:37

En los conciertos con auriculares el sonido se transmite en estéreo: dos canales (izquierdo y derecho) que permiten percibir direccionalidad básica, como al escuchar un ... disco. Sin embargo, existen formatos más avanzados: el sonido binaural, que mediante técnicas de grabación o procesamiento digital simula cómo percibimos el audio con nuestros oídos, generando una sensación de inmersión. Por su parte, Dolby Atmos es un sistema envolvente que organiza el audio en 'objetos sonoros' que pueden situarse y moverse dentro de un espacio virtual, ofreciendo una experiencia más realista tanto en salas con altavoces como en auriculares.

