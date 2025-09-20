Sonido binaural y no inmersivo, dos conceptos

En los conciertos con auriculares el sonido se transmite en estéreo: dos canales (izquierdo y derecho) que permiten percibir direccionalidad básica, como al escuchar un ... disco. Sin embargo, existen formatos más avanzados: el sonido binaural, que mediante técnicas de grabación o procesamiento digital simula cómo percibimos el audio con nuestros oídos, generando una sensación de inmersión. Por su parte, Dolby Atmos es un sistema envolvente que organiza el audio en 'objetos sonoros' que pueden situarse y moverse dentro de un espacio virtual, ofreciendo una experiencia más realista tanto en salas con altavoces como en auriculares.

El ingeniero de sonido Mikel Fernández Krutzaga trabaja con la tecnología Dolby Atmos en su estudio de Amezketa, y señala que el sonido inmersivo, como Dolby, requiere múltiples canales, una mezcla específica y un sistema técnico complejo. «Que algo se escuche con auriculares no lo convierte automáticamente en 3D ni en 8D, como a veces se anuncia; eso es un error», añade.

En cine y plataformas como Netflix, el sonido inmersivo ya es una realidad gracias a sistemas como Dolby Atmos, pero en los conciertos en directo aún no se aplica: es costoso y las mesas de sonido no están preparadas, por lo que se sigue trabajando en estéreo. Atmos requiere un sistema compatible de altavoces o receptor; no basta con unos auriculares convencionales. La diferencia es similar a ver una superproducción con el audio del televisor frente a hacerlo en una sala de cine. Cada vez más proyectos -música en Apple Music- apuestan por este formato, que ofrece una forma distinta y mucho más envolvente de escuchar.