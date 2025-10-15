Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo Akelarre llegó a superar los 150 conciertos al año. Aquí en un concierto en 2017, cuando regresaron para una breve gira. Alex Amor

Siempre hubo un Akelarre en la plaza del pueblo

Un documental, que se estrena el próximo domingo, recorre los más de treinta años de historia del grupo vasco verbenero por excelencia

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:02

No es fácil condensar en apenas hora y media los vaivenes de una carrera musical de 33 años que comenzó en 1972 en Soraluze y ... terminó con la disolución del grupo en 2005, pero el documental 'Akelarre: marearen kontra' lo consigue a través de la historia de este grupo verbenero que durante décadas recorrió plazas y frontones del País Vasco. Varios peldaños por debajo de los grupos del pop-rock vasco en lo que al prestigio se refiere, Akelarre nació en una Euskadi convulsa, cantó en euskera cuando no era fácil hacerlo y ha visto pasar por delante buena parte de las modas, tendencias y movimientos musicales que en la escena musical vasca han sido en estos treinta años.

