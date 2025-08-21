Rufus T. Firefly suma Donostia a su gira 'Todas las cosas buenas'

En puertas de cumplir 20 años sobre los escenarios, la banda Rufus T. Firefly -guiño al Groucho Marx en la película de los Hermanos Marx ' ... Sopa de ganso' (1933)- afronta el final del verano y el próximo otoño con energías renovadas y nuevas fechas para presentar su último álbum de estudio, 'Todas las cosas buenas' (Lago Naranja Records, 2025). Lanzado en abril, lo defenderán el 14 de noviembre en Intxaurrondo K.E.

La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, se ha consolidado como un grupo de culto dentro de la escena independiente estatal. Su energía y sonido profundamente sofisticado huye de lo evidente y construye en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva.

Al igual que en su última visita a Donostia, el conjunto liderado por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro ha apostado por contar en su show con un grupo local. Así, sobre el escenario de Intxaurrondo les acompañará Slimfit. Si se hace caso de otras ocasiones, seguro que alguna sorpresa habrá. Y no faltarán tampoco algunos de los temas que más popularidad les han granjeado, como 'Nebulosa Jade' con esa hipnotizante línea de bajo sobre densas texturas que marcó su camino con 'Magnolia' (Autoeditado, Lago Naranja Records, 2017) o el aclamado El Largo Mañana (Lago Naranja Records, 2021).

Además del concierto de Intxaurrondo, la banda ha anunciado que la víspera, el 13 de noviembre actuará en el Kafe Antzokia de Bilbao. Las ya están a la venta.