Rinocerontes y elefantes entre rock y psicodelia

Mientras que en Andoain cuentan las horas para recibir a los rockeros que abarrotarán sus calles mañana para disfrutar de un festival que se va ... a alargar durante 14 horas con nueve bandas procedentes de Euskadi, Europa y EEUU, en Irun ultiman todos los detalles de una producción de esta envergadura. Andoain disfrutará del trabajo en la sombra que se hace en Irun, concretamente en Bloody Mary, tienda de música y promotora de conciertos y festivales como este Andoaingo Rock Jaialdia.

Juancar García, dueño y alma máter de la tienda, creó el festival que cumple su edición número 17. Ahora es su hijo Marcos el gestor de un evento que miman como si de otro miembro más de la familia se tratara. A pesar de que es el hijo el encargado de presentar a las bandas que van a actuar gratis, Juancar necesita expresarse, quiere compartir con los lectores, con el público que vaya al festival, lo que considera «algo único». Su habitual ilusión y energía contagiosa por presentar a bandas que considera que merecen ser escuchadas y vistas en directo se multiplica hasta cotas inimaginables cuando se refiere a A Place To Bury Strangers, grupo de Nueva York que cierra el cartel del festival.

Los datos Cuándo y dónde Festival gratuito que se celebra el sábado desde las 12.00 hasta 15.00 horas en diferentes plazas del municipio bajo la denominación de 'Aperitif' y desde las 18.00 a las 02.00 horas en Nafarroa plaza.

Lukiek. A las 12.00 en Zumea plaza.

Gori Gori. Desde las 13.00 en plaza Morea.

Marte Lasarte. Comenzarán a las 14.00 en Goiko plaza.

Melenas DJ Set. A las 15.00 también en Goiko plaza.

Ezezez. 18.00 horas.

Amor Líquido. 19.05 h.

Holiday Ghosts. 20.10 h.

The Black Wizards. 21.50 h.

Dummy. 23.05 h.

A Place To Bury Strangers. 00.30 h.

Sobre ellos dice: «Es una banda fuera de lo común. Yo he visto a lo largo de mi vida grupos maravillosos e increíbles en directo, bandas que te producen excitación cuando entra el cantante acompañado con la base de guitarras o de la batería. Esa tensión que se crea es fabulosa. Pero cuando vi en directo por primera vez A Place To Bury Strangers me descolocaron y me mandaron a otro mundo, fue como que pasaran rinocerontes y elefantes por encima del escenario, sin aplastarte. Al contrario, me hicieron sentir algo muy especial, parte de un show único. Y musicalmente son la rehostia. Hay acoples, rotura de guitarras, tensión... no tienen reglas, algo que me encanta. Nunca he visto cosa igual». Marcos sonríe durante esta charla melómana en Bloody Mary y finaliza diciendo:«Así es, un show catártico».

Los grupos Dummy, Ezezez y Gori Gori.

Su actuación pondrá la guinda a este festival, que tiene la baja de última hora de Rukula, a los que sustituyen Lukiek, y que Marcos García define como «completo, novedoso y sin cabezas de cartel». Esto último, bastante original en el actual circuito de festivales, lo defiende sin complicaciones dentro de una filosofía musical en la que «no solemos hacer distinciones entre grupos, porque creemos que todos merecen la misma atención». De ahí su satisfacción en mezclar a grupos consolidados como A Place To Bury Strangers y otros emergentes como Amor Líquido y Ezezez, «que para nosotros están a la misma altura de grupos con más recorrido. Y puedo decir lo mismo de las bandas que actuarán en el 'Aperitif'», deja claro el promotor que nos presenta de manera breve a los grupos.

Lukiek. Rock alternativo desde Mungia con Josu Ximun Billelabeitia (Belako) en sus filas. Presentan '#3', su tercer álbum.

Gori Gori. Formación nacida en Errenteria de la unión entre Ainara Gurrutxaga y Ander Fernández. «Presentan ritmos con groove, con clarinete y xilofón mezclados con psicodelia electrónica».

Marte Lasarte. Banda donostiarra formada en 2023 tras años de andanzas en Skakeitan de Borja Antón y Pello Armendariz. El pasado año lanzaron su primer LP, 'Ez da besterik', y «ofrecen enérgicos y dinámicos conciertos» de pop electrónico.

Melenas DJ Set. La pinchada de tardeo llevará su firma.

Ezezez. Los bilbaínos editaron en 2022 su primer disco 'When I Think Something is Funny, I Smile' y en 2023 publicaron 'Katuzaldia'. «Su música va del grunge noventero a la psicodelia de los 70, con actitud punk y temática 100% actual», afirma Marcos.

Amor Líquido. «Adalides del art-punk en español, es la banda más deslenguada de su escena, siempre con un mensaje visceral». Presentan los temas de 'Amor Líquido', su debut autobiográfico.

Holiday Ghosts. Ingleses que facturan garage, rock e indie en directos «descarados y sin concesiones. Tienen melodías pegadizas y espíritu punk».

The Black Wizards. De Oporto, «con espíritu soul, son la gran esperanza europea del fuzz rock psicodélico y pesado».

Dummy. Rockeros de Los Ángeles, ya tuvieron éxito con su debut 'Mandatory Enjoyment' y ahora vuelven a la carga con el notable 'Free Energy', «más duro, bailable y psicodélico».

A Place To Bury Strangers. ¿Hace falta decir algo más sobre este grupo que lo dicho por Juancar Bloody Mary?