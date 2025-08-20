«Tenemos el reparto perfecto para un concierto glorioso»

Es la primera vez que Clark Rundell dirige en Donostia. Esta tarde debuta en la ciudad con una obra muy conocida, la Euskadiko Orkestra y ... Easo Abesbatza, además de varios solistas, encabezados por la soprano Miren Urbieta-Vega.

– Se estrena en San Sebastián con 'West Side Story'. ¿La definiría cómo ópera o musical?

– Es verdaderamente única en su género, una de las grandes obras maestras de todos los tiempos. Probablemente se parezca más a 'Carmen', ya que la historia es apasionante de principio a fin y todas las melodías son absolutamente geniales. Quizás eso la convierta en una ópera, pero ¿quién necesita etiquetas? ¡Simplemente relájate y disfrútala!

–¿Cómo funciona en versión concierto?

–Va a ser glorioso. Escuchar toda esa música, por no hablar de las increíbles letras, en una sala de conciertos, va a ser sencillamente emocionante. De hecho, cuando las obras dramáticas se interpretan en forma de concierto, el público puede escuchar y experimentar muchos aspectos musicales interesantes que a menudo no percibe cuando hay mucha acción en el escenario y la orquesta está en el foso.

– Es habitual escuchar las 'Danzas sinfónicas' de la obra. Más allá de incorporar las voces, ¿qué alicientes tiene la interpretación de la partitura completa?

– Las 'Danzas sinfónicas' son una gran pieza y se interpretan mucho, pero la partitura completa es mucho más rica. Las danzas, al incluir solo las partes de baile, no recogen la mayoría de las melodías famosas como 'Tonight', 'Maria', 'Something's Coming', 'One hand, One heart' o la divertidísima 'Officer Krupke'.

– ¿Qué cualidades deben tener los cantantes en esta obra?

–Tenemos el reparto perfecto. Deben tener voces bonitas, muy claras y naturales, para que el público pueda entender fácilmente la letra y el drama de cada canción. Tony y María también deben transmitir inocencia y vulnerabilidad, cualidades que Casper y Miren sin duda encarnarán.

La colaboración «Ahora es más importante que nunca. La mayoría de los artistas y el público no ven barreras en el mundo del arte»

– ¿Qué tipo de voz requiere el personaje de María, al que encarna Miren Urbieta-Vega?

– La que ella tiene. Es una artista con un gran talento y una voz clara y natural. Su interpretación del papel será hermosa, alegre y, en ocasiones, desgarradora.

–¿Cómo definiría el papel del coro?

– Las partes del coro son realmente muy difíciles y ha sido maravilloso recibir tanta correspondencia de su excelente director, Gorka Miranda. A veces deben interpretar a miembros de bandas juveniles, con toda la energía y la audacia que eso requiere. El coro destaca el conflicto entre los dos grupos y también aporta un sentido de pertenencia a los personajes principales, que son miembros de las bandas rivales.

– Usted cultiva todo tipo de estilos. Además del repertorio clásico y contemporáneo, interpreta jazz y ha liderado proyectos con artistas como Elvis Costello. ¿Diría que su trayectoria enriquece una interpretación de una obra como 'West Side Story'?

– Todas esas experiencias diversas me ayudan en todo lo que hago. Es especialmente útil en una obra como 'West Side Story', ya que Bernstein absorbió en su partitura la música popular de su época (los años 50). Por tanto, la forma en que tocamos y cantamos debe abrazar ese estilo y esa época para que realmente despegue y tenga swing.

– ¿Qué le ha llevado en su carrera a abordar proyectos tan diversos?

– Hay pocas cosas en mi carrera que me produzcan tanta alegría como trabajar con compositores y artistas vivos y creativos. Me ayuda a recordar los límites de la notación musical y a reforzar la necesidad de la personalidad y la humanidad en todo lo que hacemos. Las personas creativas ven el mundo de una manera diferente y poder conocer de primera mano su visión es algo que me fascina y enriquece.

– Dirigió hace cuatro años el estreno de la ópera 'Iphigenia' del saxofonista de jazz Wayne Shorter en Boston. ¿Cómo fue la experiencia?

– Supuso un honor increíble, uno de los grandes privilegios de mi vida. Intento vivir siguiendo una de sus muchas citas inspiradoras: «toca como quieres que sea el mundo».

–¿Ve entonces necesaria la colaboración entre artistas de diferentes diciplinas?

– Ahora es más importante que nunca. La mayoría de los artistas y personas creativas no ven ni reconocen esos límites, ya que, por definición, están creando algo nuevo. Y el público tampoco ve tantas barreras como algunos en el mundo del arte creen que hay.