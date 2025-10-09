Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Raphael cancela su concierto de este sábado en el Kursaal
Raphael en un concierto en Donostia en mayo del pasado año. Usoz

Raphael cancela «por motivos médicos» su concierto de este sábado en el Kursaal

El cantante suspendió también la semana pasada, por una bronquitis, su actuación prevista en Murcia

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:11

Raphael ha cancelado «por motivos médicos» el concierto programado este sábado en el Kursaal de Donostia. Aunque la promotora The Boy on Stage, responsable del ... evento, no da más detalles, hace una semana el propio Raphael anunció la suspensión de su concierto en Murcuia «por una bronquitis». «Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia», escribió entonces el artista en sus redes. En ese caso el concierto se aplaza al 23 de mayo. En Donostia aún no se ha dado una nueva fecha.

