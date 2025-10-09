Raphael cancela «por motivos médicos» su concierto de este sábado en el Kursaal
El cantante suspendió también la semana pasada, por una bronquitis, su actuación prevista en Murcia
San Sebastián
Jueves, 9 de octubre 2025, 11:11
Raphael ha cancelado «por motivos médicos» el concierto programado este sábado en el Kursaal de Donostia. Aunque la promotora The Boy on Stage, responsable del ... evento, no da más detalles, hace una semana el propio Raphael anunció la suspensión de su concierto en Murcuia «por una bronquitis». «Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia», escribió entonces el artista en sus redes. En ese caso el concierto se aplaza al 23 de mayo. En Donostia aún no se ha dado una nueva fecha.
El concierto del Kursaal, incluido dentro de su gira 'Raphaelísimo',se anunciaba como un «espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español», y suponía el regreso del cantante a los escenarios tras los problemas de salud sufridos en diciembre. El aforo estaba prácticamente agotado. Desde el Kursaal se está contactando ya con quienes tenían entrada para devolver el importe.
Raphael, de 82 años, actuó en mayo del año pasado en el mismo auditorio donostiarra con su anterior gira, 'Victoria'. Esta nueva gira del regreso comenzó en mayo con los grandes éxitos que lo han convertido en figura que sigue llenando teatros.
En actualización
