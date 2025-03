«Rafa sabía que era un buen compositor. Su sueño era vivir del repertorio que escribía para otros»

Joserra Senperena asume que la elección de las canciones que han entrado en el álbum no ha sido sencilla. De hecho, cree que «si ahora ... volviera a escuchar todo el material, igual elegiría otras». El caso es que las 47 escogidas ofrecen un amplio recorrido cronológico por todas las etapas de un músico que no cesó de mutar. A reseñar también la parte de autoría que corresponde a su hermano Iñaki, autor de aproximadamente el 25% de las letras, ya que «al principio Rafa no escribía».

El primer CD, 'Adiós, hola y adiós', se abre con las tres canciones inéditas de UHF, «en las que no reconozco a Rafa, me parecía que eran de otros grupos», y se cierran con otras tres del disco de Amor a Traición nunca publicado y que se grabó en Francia. «No me gustan cómo están grabadas porque me parece que Rafa pierde ahí el timón». Con todo, señala Senperena, «queríamos dar testimonio de aquella grabación que nunca se editó». Y aunque algunos de aquellos temas se regrabaron para el disco de debut de Amor a Traición, tampoco le convence el resultado.

En este punto, recuerda Senperena que Berrio «publicó la mitad de sus discos en los primeros treinta años de trayectoria y la otra mitad, en los últimos diez de su vida. A partir del disco '1971', que encuentra cierto eco, deja de trabajar de pintor, se dedica a la música en cuerpo y alma, y comienza a sacar un disco cada dos años aproximadamente».

Un Rafa sin pulir

El segundo CD, 'Cabaret Utopía', aparece un Berrio despojado de cualquier instrumentación que no sea la guitarra –eléctrica o acústica–. «Es un Rafa sin pulir, más auténtico en ese sentido. Al final de su vida se volvió más retórico y frena un poco. Hay media docena de canciones con guitarra eléctrica en las que es muy salvaje. Aún no han pasado por ahí los músicos y los productores, está solo con la guitarra y probando. Por eso hemos dejado en algunas canciones las indicaciones previas la canción propiamente dicha. Cosas como 'estoy en la cejilla traste 5'. En 'Yo te mato' tiene una secuencia armónica que le gusta y como tiene muchas letras escritas, se le oye decir que si no vale para esta canción, probará con otra», explica.

A su juicio, «en las grabaciones los músicos perdemos una parte y esto en Berrio es aún más acusado: pierde más señas de identidad». Aquí está el más auténtico:en 'Adiós, hola y adiós' suena más rockero y canta muy bien porque se suelen destacar su calidad compositiva, pero se dice menos que era un gran cantante».

También recuerda Senperena que Berrio disponía de un repertorio B para ceder a otros cantantes, como hizo con Sole Giménez, La Oreja de Van Gogh en su primer disco o Mikel Erentxun, que le pedía letras. «Está su manera de decir las cosas, pero no es Berrio, el tono es otro, a mi juicio, menos interesante. De ese grupo dejamos 'Lo que amamos'». En este punto, señala que Berrio «sabía que era un buen compositor. Su sueño era vivir del repertorio B para funcionar más tranquilamente con su carrera».

Sobre si llegó a pensar que todo este material se publicaría, duda:«Cuando guardas estas cosas siempre piensas que algo puede pasar. Si no, lo tiras. Por otro lado, el guardaba todo por sistema, así que no lo sé».