Iñaki Alberdi ofrece un concierto esta tarde en Hondarribia.
Acordeonista

Iñaki Alberdi: «Animo al público a conocer una mirada personal a la cultura vasca»

El músico irunés ofrece este sábado en Itsas Etxea de Hondarribia su espectáculo 'Uran-zu' junto a Haatik Dantza

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El músico irunés, toda una referencia en el mundo del acordeón, recupera el carácter danzable de su instrumento con el espectáculo 'Uran-zu' que ofrece ... a las 20 horas de esta tarde en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia junto a Haatik Dantza Konpainia dentro del ciclo de Quincena Andante.

