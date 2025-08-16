Iñaki Alberdi: «Animo al público a conocer una mirada personal a la cultura vasca»

El músico irunés, toda una referencia en el mundo del acordeón, recupera el carácter danzable de su instrumento con el espectáculo 'Uran-zu' que ofrece ... a las 20 horas de esta tarde en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia junto a Haatik Dantza Konpainia dentro del ciclo de Quincena Andante.

– ¿En qué consiste el espectáculo?

– Es una mirada a la música vasca desde la tradicional, a través del acordeón y la danza. Son elementos muy cercanos y familiares para el público.

– ¿Por qué lo ha titulado Uran-zu?

– Principalmente porque nací en Irun y Uranzu, junto con Iranzu es una de las denominaciones antiguas de la ciudad que más me gustan. He querido enfatizar en la idea de 'Uran-zu', (tú en el agua) y esa fuerza tan inspiradora que tiene para mí en relación al origen de la ciudad y su ubicación en el Bidasoa.

– ¿Cómo es el repertorio?

– Siempre he querido tocar nuestra música tradicional, son mis orígenes y me siento muy ligado a ella, pero nunca encontraba la manera de hacerla, hasta que un día, un buen amigo me dijo: «adapta esa música a tu instrumento y haz que suene como si estuviera escrita para tu acordeón». Así que cogí los temas que siempre he querido tocar como 'Peio Xiri Xiri', 'Galtzaundi', 'Olentzaro', 'Iriyarena', habaneras, dianas, pasacalles y 'doinus' de bertsolaris como Lopategui, y los adapté a mi instrumento. Sobre todas estas obras, estructuro el programa, al cual sumo obras de Arriaga, Escudero e Ibarrondo, como autores ligados a nuestra tradición.

– ¿Qué le diría al público para que acuda a este encuentro?

– Que se animen a conocer una mirada personal a la cultura vasca, respetuosa con sus raíces, viva, cercana a la tradición y a su sensibilidad musical. Hemos preparado junto a Haatik Dantza Konpainia, Aiert Beobide y Leire Romero, una coreografía íntima y una escenografía cercana a dos elementos: un frontón imaginario, como espacio en el que se representaba esta música, y el color del acero corten, como representación de la industrialización que tanta presencia y fuerza imprimió a la sociedad vasca.

– Parece que con este espectáculo recupera el espíritu danzable y ligado al folclore del acordeón. ¿Desea mostrar ese carácter de su instrumento?

– Efectivamente, me gustaría que esta iniciativa ayudara a acercar el acordeón, en su evolución constructiva actual, a la música tradicional.

– Es de los acordeonistas que más ha promovido la composición de obras para su instrumento por parte de creadores no ligados a la música popular. ¿Es importante que los intérpretes se comprometan con la creación actual?

– Es imprescindible; sin repertorio original, no hay futuro. Somos muy afortunados de contar con la colaboración de los creadores actuales.

– ¿Y con el folclore?

– También. Lo han hecho muchísimos compositores, desde Soler o Scarlatti, pasando por todas las épocas de la historia de la música, hasta llegar a Albéniz, Falla, Stravinsky, Bartok, Escudero, Ligeti o Gubaidulina por citar a unos pocos. Y lo tenemos que hacer los intérpretes, son nuestras raíces.

– ¿Hay realmente una división entre la música académica y la popular más allá de la formación de los intérpretes?

– No lo sé, no debería. En mi caso, he encontrado la manera de convivir con ambas músicas. Tan sólo presento una manera de reescribir y de reestructurar lo compuesto para que suene como si estuviera escrito para un instrumento que, aunque se sigue llamando acordeón, ha evolucionado muchísimo respecto al de hace cien años.

– A lo largo de su carrera ha ofrecido proyectos innovadores y didácticos, ha tendido puentes estilísticos entre distintas épocas... ¿cuál ha sido su principal motivación a la hora de desarrollar estas iniciativas?

– La música es riqueza, alimento e inspiración constantes. Es muy probable que mi motor en todas las iniciativas haya sido encontrar nuevas formas de expresarme a través de la música y enriquecer mi espíritu artístico y humano.

– Como profesor de Musikene, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de acordeonistas?

– Como nunca. Los veo muy comprometidos con el instrumento y su futuro, imaginativos, trabajadores y con mucho talento. Colaboran y se respetan entre ellos. No me lo podría haber imaginado mejor.

– ¿Cómo está posicionado el País Vasco? ¿sigue sintiéndose la tradición de acordeón?

– El País Vasco es una de las primeras potencias acordeonísticas del mundo. Musikene tiene uno de los mejores planes de estudios. Y Hauspoz es la asociación más importante en torno al acordeón y que posee la capacidad de generar proyectos pedagógicos y concertísticos de primerísima calidad, y nuestras escuelas de música y conservatorios trabajan el acordeón desde todos los aspectos posibles para darlo a conocer y ayudar a evolucionar a sus alumnos.

– ¿Qué le diría a un joven que quiera dedicarse al acordeón?

– Tenemos distintas generaciones que han decidido vivir del acordeón de diferentes maneras, combinando, o no, los conciertos con la docencia y la gestión. Únicamente les aconsejaría no pensar en las salidas laborales, que son obvias y las hay. Es más importante que piensen en la responsabilidad de la interpretación y de la docencia, y en la necesidad de que amen lo que hacen y se dediquen a esta profesión con todo el cariño que requiere.