Manuel Vilas actúa con Ars Atlántica este martes en San Telmo. Michal Novak

Director de Ars Atlántica

Manuel Vilas: «El campo de la música antigua es enorme y tiene su público»

El ciclo de música antigua recibe hoy al conjunto Ars Atlántica, liderado por el músico gallego, especializado en arpas históricas

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 06:30

La música afrancesada de la España del barroco recala en San Telmo (20.30h) de mano de Ars Atlántica. El grupo ofrece varias danzas en ... formación de quinteto instrumental con violín, viola da gamba, musette, arpa y guitarra.

