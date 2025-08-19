La música afrancesada de la España del barroco recala en San Telmo (20.30h) de mano de Ars Atlántica. El grupo ofrece varias danzas en ... formación de quinteto instrumental con violín, viola da gamba, musette, arpa y guitarra.

– 'Le Grand Ballet: danzas francesas en la España barroca' es el título del encuentro que ofrecen hoy. ¿En qué consiste?

–Es un proyecto sobre música francesa, o de gusto afrancesado, que circuló por la España de los siglos XVII y principios del XVIII. Casi todo son danzas de autores franceses que gozaron de cierta difusión en las altas clases sociales de la España de esta época. Por ejemplo, Jean Baptiste Lully fue un compositor muy popular en la España barroca, y de él vamos a interpretar varias piezas extraídas de sus óperas y ballets arregladas por el organista Antonio Martin i Coll.

–¿Qué tipo de música va a encontrar el público?

– Danzas y bailes de origen cortesano al gusto del barroco francés, con una gran presencia de minuetos, gavotas, bourrés...

– Lo interpretarán en formación de quinteto instrumental. ¿Por qué?

– Cuando pensé en este programa hispano-francés me pareció muy oportuno contar con instrumentos que representaran a los dos países y quise contar con uno muy poco habitual hoy en día pero que en la Francia barroca causó furor: la musette, similar a la gaita aunque muy diferente. Creo que será una ocasión única de poder escucharlo en directo, ya que hay muy pocos intérpretes de este instrumento y Nadia Vázquez, nuestra mussetista, es una de las pocas que hay en el mundo. También cuento con otros instrumentos muy populares en Francia, como la viola da gamba y el violín. La parte de sonido hispano está representada por los acompañantes: la guitarra, instrumento netamente hispano pero que también fue muy popular en la Francia barroca, y el que toco yo, el arpa de dos órdenes, este sí netamente hispano y que no tuvo presencia en la Francia de esta época. Creo que con estos cinco instrumentos el concierto queda más que ideal.

–Usted es arpista. ¿Qué le llevó a crear hace casi dos décadas el ensemble Ars Atlántica?

– Sobre todo las ansias de conocimiento y de seguir aprendiendo. Ideé mi propio grupo como una manera de sacar adelante mis propios proyectos. Ars Atlántica no es un grupo de plantilla fija, dependiendo del proyecto que me interesa, cuento con el músico o los músicos que necesito.

– Creo que su objetivo es investigar e interpretar el repertorio de los siglos XII al XVIII de ámbito latino. ¿Qué balance hace de los proyectos que ha realizado durante estos años?

– El balance, desde el punto de vista artístico, es muy positivo. Me gustaría tener más presencia y más conciertos, pero el asunto de buscarlos nunca ha sido mi fuerte. Echando la vista atrás, me siento muy satisfecho de los proyectos realizados, algunos de ellos bastante poco habituales y curiosos, pero soy consciente de que muchos se quedarán en el tintero.

– La recuperación de obras musicales es otro de los objetivos de Ars Atlántica. ¿Queda mucho repertorio interesante por rescatar?

–Muchísimo, ¡queda para varias generaciones! Tengo tantos proyectos ya pensados que no me daría el resto de vida que me queda para realizarlos.

–En la actualidad la música antigua goza de buena salud y atrae al público. ¿A qué cree que se debe?

–Hay algo que conecta con cada una de las personas que conforman eso que llamamos público. Cada persona tiene sus propios gustos e inclinaciones. Lo bueno de la llamada música antigua es que abarca un periodo enorme: desde el siglo IX al XVIII, y ahí hay mucho y para todos los gustos: unos prefieren la ópera barroca, otros la polifonía renacentista, otros el Ars Antiqua medieval, otros la música instrumental barroca... El campo es enorme y, por fortuna, hay público para todos.