'Poesia Orduak', dos recitales que juntarán poesía y música en el Victoria Eugenia Club

El recital 'Poesia Orduak' unirá la primera de septiembre poesia y música con dos espectáculos en en el Victoria Eugencia Club, ambos a las 19. ... 00 horas. El escritor y bertsolari oiartzuarra Jon Martin Etxebeste abrirá el ciclo el 8 de septiembre con el espectáculo 'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa' e Itxaro Borda lo cerrará el 10 de septiembre con 'Itzalen tektonika'. Las invitaciones estarán disponibles en la web de Donostia Kultura y en las taquillas del teatro Victoria Eugenia el mismo día de cada sesión a partir de las 11.30 horas.

Martin publicó en 2024 un libro sobre la artista de Urnieta y en 'Poesia Orduak' y en el 20 aniversario de su muerte reivindicará su figura acompañado en el escenario por las cantantes Irati Odriozola Zugarramurdi y Ainhoa Ansa Zugarramurdi. Integrante de Ez Dok Amairu, el oiartzuarra subraya en el trabajo que aún así su figura «no es suficientemente conocida».

En el segundo recital, 'Itzalen tektonika', Borda ofrecerá una selección de textos del poemario homónimo publicado por Susa en 2024. Junto con el músico Joseba Irazoki presentarán textos en los que propondrán temas, ritmos y ambientes.

Donostia Kultura y Euskal Idazleen Elkartea han organizado los recitales 'Poesia Orduak', obra de la ilustradora Maite Mutuberria. Y se incluye en el programa Euskal Jaiak, que se celebrará del 3 al 14 de septiembre. Unas fiestas de gran tradición en Euskal Herria y de continuidad en San Sebastián.