'Poesia Orduak', dos recitales que juntarán poesía y música en el Victoria Eugenia Club

Jon Martin Etxebeste ofrecerá el espectáculo 'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa' el 8 de septiembre y dos días después será el turno de Itxaro Borda con 'Itzalen tektonika'

Chloé Falcón Lardière

San Sebastián

Martes, 26 de agosto 2025, 16:56

El recital 'Poesia Orduak' unirá la primera de septiembre poesia y música con dos espectáculos en en el Victoria Eugencia Club, ambos a las 19. ... 00 horas. El escritor y bertsolari oiartzuarra Jon Martin Etxebeste abrirá el ciclo el 8 de septiembre con el espectáculo 'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa' e Itxaro Borda lo cerrará el 10 de septiembre con 'Itzalen tektonika'. Las invitaciones estarán disponibles en la web de Donostia Kultura y en las taquillas del teatro Victoria Eugenia el mismo día de cada sesión a partir de las 11.30 horas.

