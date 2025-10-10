'Pirata' e Iñaki Salvador llevan su 'sabinaserrateando' a Irun y Errenteria este fin de semana
Los dos músicos 'resucitan' sus versiones de Sabina y Serrat con actuaciones «de sobremesa y de apertivo»
San Sebastián
Viernes, 10 de octubre 2025, 07:37
Luis Mari Moreno 'Pirata' e Iñaki Salvador, dos veteranos, hiperactivos e imaginativos músicos guipuzcoanos recuperan este fin de semana su espectáculo 'sabinaserrateando', que como su ... propio nombre indica versiona libremente canciones clásicas de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.
«Estamos recuperando un formato que ya hicimos hace años, tocar y cantar canciones de Sabina y Serrat», explica Salvador. Y añade con humor: «Este nuevo impulso viene dado como una aportación al bien común: Serrat ya jubilado, Sabina casi..., sus seguidores están desorientados, cabizbajos y cariacontecidos. Por eso nos echamos de nuevo a la carretera».
«Eso sí, nuestra vuelta al escenario juntos no es un vulgar 'remake' de lo que fuimos, nos negamos a vivir de rentas». agrega Salvador con ironía. «Hemos aplicado toda una política de I+D+I y vamos a experimentar con los horarios: en Irún el sábado a las 5 de la tarde, hala, en plan Iparralde, Y en Rente el domingo a las 12.30 de la mañana, ofreciendo así una alternativa a los que no vamos a misa».
Porque, concluye Iñaki Salvador, «Pirata y yo sabemos que no solo de jazz vive el hombre ni de rock la mujer (y viceversa). Lo pasamos bien tocando lo que surja, apetezca, sepamos, convenga y paguen».
Los conciertos
-
Cartel Pirata e Iñaki Salvador, 'Sabinaserrateando'.
-
Lugar, día y hora: Mañana sábado, a las 17.00 horas, en Estebenea de Irun; el domingo, a las 12.30, en el Café Desira de Errenteria. Entrada: Gratuita
