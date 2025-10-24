Oskarbi taldeak 'Gipuzkoa' abestia aurkeztuko du Hondarribian
Aste-bukaera biribilduko du Bloody Maryren 35. urteurrenaren baitan La Luz eta Exnovios-ek Psilocybenean eskainiko duten emanaldiak
Donostia
Ostirala, 24 urria 2025, 08:16
Ezagun egin zen 'Game of Thrones' telesaileko Lannister familiaren leloa, «Lannister batek beti ordaintzen ditu zorrak», eta horiek kitatzean harro eta pozik mintzo ziren. Agian ez zorra, baina pendiente zegoen kontu garrantzitsua kitatzeko zorionarekin igoko dira Oskarbi taldeko kideak bihar Hondarribiko Itsas Etxea auditorioko oholtzara, bertan aurkeztuko baitute 'Gipuzkoa' abestia. Maiatzean aurreratu zuten asmoa, «lurralde guztiak dute bat eta hurrengo grabazioa hori izan daiteke» adieraziz, eta hitza lehen aldiz agertu zenaren milurtekoa baliatu dute hartarako. Emanaldia 19:00etan hasiko da eta sarrerak oraindik eskura daitezke webgunean zein aretoko webgunean 5 euroko prezioan.
Ez da, noski, eskainiko duten amu bakarra, 'Donemiliagatik Gurera' emanaldia ere oholtzaratuko baitute, nolabait bi alorretan bana daitekeena. Batetik, idatzizko euskararen historia errepasatuko dute erromatar garaietatik hasi eta XXI. mendera arteko «bidaia musikalean»; bestetik, zenbait kantu berreskuratzeaz gain, sortutako abestiak ere. Bide horretatik helduko da 2026an 60. urteurrena ospatzeko disko berria.
'Donemiliagatik Gurera' emanaldiaren ernamuina 2024ko udazkenean koka daiteke, Joxe Luis Trekuk azaltzen duenez. «Kantagintzari buruzko hitzaldi batzuetan parte hartu nuen eta Tolosara joan nintzenean Lizardi elkarteko kideei esan nien banuela ideia bat, 'egingo nuke Tolosan' esan eta… Ordutik lantzen joan gara». Lehen pausoa gidoia osatzea izan zen, «ezin baikinen urtez urte joan». Aurrez, testuingurua emate aldera, Jon Aizpurua Euskadi Irratiko kazetari ohiak hartuko du hitza.
Bloody Mary, Psilocybenean
Ez da aste-bukaera honetan Hondarribia aldean entzungo den musika bakarra, gutxienez beste bi emanaldi ere izango baitira. Batetik, Psilocybenean 19:00etan hasita benetan oparo izaten ari den Bloody Maryren 35. urteurrenaren baitan La Luz eta Exnovios taldeak izango dira. La Luz 2012an Seattlen sortutako emakumezko laukotea da, doo wop eta pop estiloen gitarra harmoniak, surf musikarekin, 60ko hamarkadako garaje-rock teklatu tipikoekin eta jatorrizko rock'n'rollaren erritmo sinple eta itsaskorrekin konbinatzen dituena.
Exnovios-en kanta bildumak pop ezpurua eta sendoa destilatzen du, fuzz-arekin eta melodia distiratsuekin, belaunaldi anitzeko abaniko modukoan. 1960ko Espainiako pop klasikotik azken hogei urteetako rock-garage neo-psikodeliko onenera bitarteko doinuak biltzen dituzte.