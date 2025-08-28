Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El director de orquesta Andris Nelsons, en una imagen promocional. Marco Borggreve

Andris Nelsons

Director de orquesta
«Cada orquesta tiene su identidad y cualidades, que deben preservarse»

La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig ocupa la recta final de la Quincena con dos conciertos liderados por una de las batutas más destacadas

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Considerado el sucesor directo de Simon Rattle en la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham, el maestro letón, director habitual de la Filarmónica de ... Berlín y de grandes conjuntos americanos, recala en Donostia con la agrupación de la que es titular desde 2018, la Gewandhausorchester Leipzig.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  7. 7

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  8. 8

    Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio
  9. 9 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Cada orquesta tiene su identidad y cualidades, que deben preservarse»

«Cada orquesta tiene su identidad y cualidades, que deben preservarse»