El Orfeón Donostiarra deslumbra en el Festival de Rocamadour con Mozart y Beethoven

La temporada estival del Orfeón Donostiarra continúa su intensa gira internacional. Uno de sus últimas citas ha sido su aclamada actuación en el Festival de ... Rocamadour, que este año celebra su vigésima edición en el corazón de Occitania, al sur de Francia.

El conjunto coral donostiarra se presentó este domingo en el espectacular escenario al aire libre de la Vallée de l'Alzou, en un enclave natural y monumental y convirtió la velada en una experiencia musical única. Ante 1.200 asistentes, el Orfeón interpretó dos obras capitales del repertorio clásico: la 'Sinfonía nº7' de Beethoven y el 'Réquiem' de Mozart, acompañado por la orquesta Consuelo y dirigido por el maestro parisino Victor Julien-Laferrière.

El recital contó además con un destacado cuarteto solista formado por la soprano Lauranne Oliva, el contratenor Paul Figuier, el tenor Enguerrand de Hys y el bajo Nicolas Brooymans, que contribuyó a la intensidad expresiva de la noche.

Relación con Francía

No es la primera vez que el Orfeón pisa Rocamadour: su debut en este festival se remonta a dos ediciones atrás, cuando ofreció una memorable interpretación del 'Réquiem' de Verdi que fue calurosamente recibida por el público y la crítica francesa. La de este domingo ha sido otra muestra más de la inquebrantable conexión entre el coro donostiarra y el público galo, cuya relación desde entonces no ha hecho sino consolidarse.

Una cita que marcó el segundo concierto del Orfeón en suelo francés este verano, tras su participación el pasado 10 de julio en el Festival Radio France de Montpellier, así como su recital en Toulouse a principios de año.

El director del Festival de Rocamadour, Emmeran Rolland, ha declarado estar «muy satisfecho» con el resultado, destacando la «impecable calidad artística» del conjunto guipuzcoano, que volvió a demostrar por qué es una de las grandes referencias corales del marco musical europeo.

El Orfeón Donostiarra cerrará el mes de agosto con dos actuaciones de alto perfil: el día 29 en la clausura de la Quincena Musical donostiarra y el 31 en el Festival Internacional de Santander, ambas junto a la Gewandhausorchester de Leipzig. En estos conciertos se interpretará el monumental 'Réquiem' alemán de Brahms.